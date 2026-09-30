Мужчины, ухаживающие за родителями с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации. Рассказываем, какой пакет документов собрать и куда обращаться, чтобы ТЦК не отказал.

Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями остается одним из самых востребованных оснований, по которому военнообязанные могут избежать призыва. Чтобы оформить её правильно с первого раза, важно собрать полный пакет документов и подать их через ЦНАП или непосредственно в территориальный центр комплектования.

Право на отсрочку по уходу предусмотрено статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Речь идет о мужчинах, которые постоянно ухаживают за родителями с инвалидностью I или II группы либо за теми, кто по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе.

Главное условие — отсутствие других трудоспособных членов семьи, которые по закону обязаны содержать или ухаживать за таким лицом. Если таких родственников нет либо они сами нетрудоспособны, право на отсрочку возникает у того, кто реально осуществляет уход.

Какие документы нужны для отсрочки по уходу за отцом

Чтобы подтвердить право на отсрочку, военнообязанный подает в ТЦК заявление вместе с пакетом документов. Стандартный перечень выглядит так:

заявление на имя руководителя ТЦК о предоставлении отсрочки;

паспорт и идентификационный код заявителя;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий родственную связь с отцом;

документы, удостоверяющие личность отца;

справка МСЭК или заключение врачебной комиссии о потребности в постоянном постороннем уходе;

пенсионное удостоверение отца;

документы, подтверждающие отсутствие других трудоспособных родственников, которые могут осуществлять уход.

Отдельное внимание стоит уделить акту, подтверждающему факт осуществления ухода, а также справке о составе семьи. Именно они чаще всего становятся причиной отказов, когда ТЦК считает, будто уход осуществляет другое лицо или что в семье есть еще кто-то трудоспособный.

Куда подавать документы и сколько рассматривают заявление

Документы можно подать двумя путями: непосредственно в ТЦК по месту пребывания на воинском учете или через ЦНАП. В ЦНАПе принимают заявления на отсрочку, формируют электронное дело и передают его в территориальный центр комплектования.

После подачи заявления военнообязанного могут направить на военно-врачебную комиссию, однако решение о предоставлении отсрочки принимает комиссия ТЦК. Срок рассмотрения обычно составляет до 7 дней с момента получения полного пакета документов.

Суды неоднократно отменяли решения ТЦК об отказе в отсрочке, когда военкомат безосновательно считал, что уход может осуществлять другой родственник — например, мать-пенсионерка или сестра, выехавшая за границу. Практика показывает: если лицо реально ухаживает за отцом с инвалидностью I группы, а других трудоспособных родственников нет, суд встает на сторону военнообязанного.

Как оформить отсрочку через ЦНАП пошагово

Алгоритм выглядит так: собрать полный пакет документов из списка выше; обратиться в ЦНАП по месту регистрации или пребывания; написать заявление установленного образца; получить подтверждение о принятии документов; дождаться решения комиссии ТЦК. В случае отказа решение можно обжаловать в судебном порядке в течение установленного срока.

Как сообщает «Эксперт», именно неполный пакет документов чаще всего приводит к тому, что ТЦК отказывает в предоставлении отсрочки по уходу, поэтому собирать справки стоит внимательно.

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