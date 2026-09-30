Гуманитарная помощь для ВПЛ от ОО «ВПО Україна» открывается в октябре: организация запускает сразу две новые регистрации для переселенцев и работающих педагогов.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области уже охватила часть переселенцев продуктовыми наборами, а в октябре общественная организация «ВПО Україна» откроет новую волну поддержки по всей стране — регистрация будет проходить онлайн.

О запуске сразу двух новых регистраций сообщила ОО «ВПО Україна». Первую из них откроют 1 октября в 12:00 — приоритет получат семьи переселенцев, у которых отец или мать защищает Украину, имеет статус участника боевых действий или является ветераном.

Форму для подачи заявки опубликуют непосредственно в Telegram-канале ОО «ВПО Україна». Поэтому желающим советуют заранее подписаться на канал, чтобы не пропустить момент, когда анкета станет доступной.

Отдельная регистрация для учителей

Вторую регистрацию организация планирует открыть 4 октября в 12:00. Она предназначена для работающих педагогов из числа ВПЛ — участвовать смогут учителя, работающие как офлайн, так и дистанционно. Регион проживания значения не имеет.

В организации также отметили: если удастся привлечь дополнительные ресурсы, регистрацию могут расширить и на учителей-пенсионеров. Поэтому стоит следить за обновлениями в официальном Telegram-канале ОО «ВПО Україна».

Как зарегистрироваться на помощь

Чтобы присоединиться к программе, нужно дождаться открытия формы в Telegram-канале организации и заполнить анкету онлайн. Отдельно обращаться никуда не нужно — заявки принимаются только по официальной ссылке, которую опубликует ОО «ВПО Україна» в день старта регистрации.

Раньше Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Хмельницкой области: кто и как может получить продуктовые наборы.

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