Риски дефицита в Киевской области выросли после того, как российская армия ударила по производственной площадке Coca-Cola на Киевщине, — напиток начал стремительно исчезать с полок супермаркетов, а бизнес в ответ вывозит продукцию на склады в Европе.

Дефицит продуктов в Киевской области после российских атак снова стал темой для беспокойства — теперь из-за удара по производственной площадке Coca-Cola. Враг попал по предприятию компании на Киевщине, и напиток начал стремительно исчезать с полок магазинов.

Заметнее всего это проявилось в Киеве. Как сообщает «Інформатор Київ», Coca-Cola быстро исчезла с прилавков «Сільпо» и «Велмарт» именно после попадания по заводу. В торговых сетях подтвердили проблему и начали срочно искать альтернативные источники поставок.

По данным «Економічної правди», после удара по заводу Coca-Cola на Киевщине возникли риски дефицита напитков. Однако выход нашли оперативно: как выяснили OBOZ.UA и UkrMedia, сети АТБ и «Сільпо» начали завозить продукцию из Румынии, поэтому полностью напиток из магазинов не исчезнет.

Параллельно украинский бизнес переводит товарные запасы за границу. Как пишет OBOZ.UA, компании начали вывозить готовую продукцию на склады в Европе, чтобы защититься от дальнейших российских ударов по логистике: запас держат в европейских хабах и могут быстро возвращать его на украинский рынок при необходимости.

Эти опасения небеспочвенны. Как сообщало NV, логистический оператор Berger Cargo после российских атак потерял почти половину собственных складов, а убытки превысили 65 млн грн. Именно поэтому бизнес теперь не полагается только на внутренние мощности и дублирует запасы за рубежом.

Что будет с полками в ближайшее время

Риски дефицита в Киевской области постепенно снижаются: импортные партии напитка уже направляются в сети, поэтому полного исчезновения Coca-Cola с прилавков не ожидают. Однако в краткосрочной перспективе возможны временные перебои с отдельными позициями и рост цены — из-за подорожавшей логистики и внеплановых расходов на доставку из Европы.

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