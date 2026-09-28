По состоянию на утро 28 сентября часть потребителей в девяти областях осталась без электроэнергии из-за российских ударов по энергетике и непогоды. «Укрэнерго» уточнило, вводят ли общенациональные графики отключений.

Отключение света в Украине снова приобрели аварийный характер — по состоянию на утро понедельника, 28 сентября, без электроэнергии осталась часть потребителей в девяти областях. Причины — новые российские удары по объектам энергетики и неблагоприятные погодные условия, сообщила НЭК «Укрэнерго».

Новые аварийные обесточивания из-за атак РФ зафиксировали в восьми областях. Кроме того, непогода повредила распределительные сети в Сумской и Полтавской областях. Поскольку Сумщина входит в оба списка, в целом отключения охватили девять регионов.

В каких областях пропал свет после атак РФ

Вследствие российских ударов по гражданской энергетической инфраструктуре новые обесточивания зафиксированы в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Киевской и Одесской областях.

Масштабы отключений в разных регионах отличаются. «Укрэнерго» не сообщает, что все перечисленные области остались без электроэнергии полностью. Речь идет об отдельных населенных пунктах или группах потребителей, чьи сети и энергетические объекты были повреждены.

«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже проводятся аварийно-восстановительные работы», — отметили в компании. Энергетики стараются как можно быстрее отремонтировать оборудование и вернуть электроснабжение обесточенным потребителям.

Из-за непогоды без света остались 11 населенных пунктов

Отдельные отключения вызвали неблагоприятные погодные условия. По состоянию на утро без электроэнергии полностью или частично оставались 11 населенных пунктов в Сумской и Полтавской областях. Восстановлением поврежденных воздушных линий электропередачи занимаются аварийные бригады облэнерго.

Ввели ли графики отключения света

Сообщение об обесточиваниях в девяти областях не означает введение почасовых графиков для всей страны. Речь идет об аварийных локальных отключениях, которые возникли из-за повреждения объектов энергетики вследствие российских атак, разрушения линий электропередачи, обрывов проводов из-за непогоды и невозможности запитать отдельных потребителей по резервным схемам.

По информации «Укрэнерго», 28 сентября общенациональные меры ограничения потребления не планировались. Однако ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. В прифронтовых регионах и на территориях, подвергшихся ударам, аварийные отключения могут длиться до завершения ремонтов.

Когда лучше включать мощные электроприборы

Потребление электроэнергии соответствовало сезонным показателям: по состоянию на 09:30 28 сентября его уровень был примерно таким же, как в соответствующее время пятницы, 25 сентября. Вместе с тем из-за повреждения сетей украинцев просят рационально пользоваться электроэнергией.

«Укрэнерго» рекомендует переносить активное энергопотребление на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций — с 11:00 до 15:00. В вечерний период с 17:00 до 22:00 энергетики советуют не включать одновременно несколько мощных приборов.

В ночь на 28 сентября Россия совершила массированную атаку дронами — применила 165 беспилотников разных типов. Большинство целей уничтожила противовоздушная оборона, однако в ряде регионов зафиксированы попадания и повреждения.

Ранее Politeka сообщала о графиках отключения света в Черниговской области на неделю с 28 сентября по 4 октября.

Также Politeka сообщала о графиках отключения света в Кировоградской области на неделю с 28 сентября по 4 октября.