После достижения 70 лет Пенсионный фонд автоматически добавляет к ежемесячной пенсии возрастную надбавку от 300 до 570 гривен — без какого-либо заявления.

Надбавки для пенсионеров в Украине с октября снова пересчитывают — самой заметной остается возрастная доплата, которую Пенсионный фонд начисляет без какого-либо заявления. После достижения 70 лет человек автоматически получает ежемесячную компенсационную выплату от 300 до 570 гривен, хотя больше всего здесь важны две цифры: сколько лет и каков совокупный размер пенсии.

Размер доплаты зависит именно от возрастной категории. В Пенсионном фонде объясняют: пенсионерам 70–74 лет доплачивают до 300 грн, тем, кому от 75 до 79 лет, — до 456 грн, а после 80 лет — уже до 570 грн в месяц.

Сколько реально добавляют с возрастом

Важный нюанс: суммы между собой не складываются. Когда человек достигает очередного «юбилейного» возраста, происходит лишь корректировка на разницу. То есть в 75 лет доплата в 300 грн не превращается в 756 грн, а просто вырастает лишь на 156 грн — до 456 грн. Точно так же после 80 лет сумму доводят до 570 грн.

Когда надбавку вообще не начислят

Ключевое и наименее приятное для многих условие касается общего дохода. Если ежемесячная пенсия с учетом всех индексаций, надбавок за выслугу лет и других доплат превышает 10 340,35 грн, возрастной бонус не начисляют вообще. Эта граница абсолютна: превышение даже на одну гривну лишает права на финансовую поддержку.

Как начисляют первую выплату

Тем, кто только достиг 70 лет, стоит знать: в месяц рождения сумма обычно выходит меньше ожидаемой. Начисление стартует непосредственно со дня рождения, поэтому за первый месяц деньги выплачивают пропорционально оставшимся дням. Полную сумму пенсионер получит уже со следующего расчетного периода.

Что еще гарантируют по возрасту

Отдельно в Пенсионном фонде напоминают о возрастной надбавке для неработающих пенсионеров после 65 лет: при наличии не менее 35 лет стажа для мужчин или 30 для женщин минимальную выплату гарантируют на уровне 4 213 грн. То есть доплаты по возрасту существуют параллельно со страховыми выплатами и никаких дополнительных обращений не требуют.

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