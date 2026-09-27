Працівникам освіти, медицини та соцзахисту, які виходять на пенсію за вислугу років, передбачена одноразова грошова допомога у розмірі 10 пенсій. Мінімальна сума такої виплати — 25 950 гривень, але для кожного отримувача вона може бути більшою.

Пенсійні виплати в Україні за стаж мають окремі правила для працівників бюджетної сфери. Освітянам, медикам та працівникам соціального захисту при виході на пенсію за вислугу років передбачена одноразова грошова допомога у розмірі 10 пенсій, а мінімальний її розмір становить 25 950 гривень.

Право на пенсію за вислугу років закріплене статтею 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Перелік закладів і посад, робота на яких дає таке право, визначений постановою Кабінету Міністрів від 4 листопада 1993 року № 909. Саме на цей документ орієнтується Пенсійний фонд, коли перевіряє, чи зараховується людині відповідний спеціальний стаж.

До категорій, яким законодавство передбачає пенсію за вислугу років, належать не лише освітяни, медики та фахівці із соцзахисту. У списку також артисти театрально-концертних установ, заслужені майстри спорту та члени національних збірних команд. Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на роз'яснення Пенсійного фонду.

Виплата у 10 пенсій: скільки грошей передбачено

Одноразова грошова допомога виплачується в десятикратному розмірі призначеної пенсії за віком. Її мінімальна гарантована сума — 25 950 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам для працездатних осіб. Для кожного отримувача виплата розраховується індивідуально, тому в більшості випадків вона вища за мінімальний поріг.

Розмір допомоги напряму залежить від розміру встановленої пенсії за віком. Що вища пенсія, яку призначили людині, то більшою буде й одноразова виплата у «10 пенсій».

Хто може отримати допомогу: чотири умови

Аби Пенсійний фонд призначив одноразову виплату, людина має виконати одразу чотири обов'язкові умови:

на момент виходу на пенсію працювати в державній або комунальній установі;

обіймати посаду, що дає право на пенсію за вислугу років;

мати достатній страховий стаж — від 35 років для чоловіків і від 30 років для жінок;

раніше не отримувати жодного виду пенсійного забезпечення.

У стаж зараховують роботу лише в тих закладах і на тих посадах, які визначені постановою Кабміну № 909. Якщо страхового стажу не вистачає, дозволено підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років. Перевірку ПФУ проводить за даними трудової книжки, відомостями з реєстру застрахованих осіб та додатковими документами, які підтверджують стаж.

Як оформити виплату

Окремо звертатися за одноразовою допомогою українцям не потрібно. Пенсійний фонд оформлює її автоматично, одночасно з призначенням пенсії за віком. Знадобляться лише документи, які підтверджують спеціальний стаж, якщо відповідних записів немає в реєстрі застрахованих осіб.

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