Мобілізація в Україні передбачає чіткі часові межі адміністративного затримання чоловіків: юристи пояснили, скільки часу людину можуть законно утримувати в ТЦК після складання протоколу.

Правила мобілізації в Україні викликають чимало запитань, особливо щодо меж повноважень ТЦК. Одне з найгостріших — скільки часу чоловіка можуть утримувати у територіальному центрі комплектування після затримання. Як повідомляє 24 Канал із посиланням на портал «Юристи.UA», закон дає чітку відповідь.

Згідно зі статтею 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративне затримання за порушення правил мобілізації не може тривати довше трьох годин. Лише у виняткових випадках — наприклад, під час порушення прикордонного режиму — цей термін можуть продовжити до 72 годин.

Тривале утримання людини протягом кількох днів можливе тільки на підставі рішення суду чи правоохоронних органів. «Якщо громадянин перебуває на території ТЦК понад 3 години після складання адмінпротоколу, це є незаконним обмеженням волі», — пояснив юрист Владислав Дерій.

Якщо людину фізично не відпускають, юристи радять звертатися зі скаргами до Генеральної прокуратури, ДБР або Національної поліції. У таких діях можуть вбачатися ознаки незаконного позбавлення волі та перевищення службових повноважень військовою посадовою особою, що карається за Кримінальним кодексом України.

Військовий юрист Михайло Лобунько наголошує: сама відсутність відстрочки не є приводом для негайного затримання. Поліція може доставити людину до ТЦК лише за наявності правопорушення — зокрема, якщо громадянина оголосили в розшук або він вчасно не оновив дані в «Резерв+».

Що робити, якщо утримують понад 3 години

Адвокат Руслан Ружицький радить оскаржувати незаконну мобілізацію в суді — зокрема, якщо людина непридатна до служби за станом здоров'я, мала відстрочку або бронювання. Представники ТЦК та СП не мають права силою доставляти людей для оновлення даних: так звана «бусифікація» заборонена. Водночас, якщо відстрочки немає і за рішенням ВЛК чоловік придатний до служби, мобілізація законна.

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