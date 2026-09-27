Мобілізація колишніх обмежено придатних чоловіків, яким ще не виповнилося 25 років, в Україні досі залишається можливою — попри ухвалений ще 2024 року закон, який мав це заборонити.

Правила мобілізації в Україні досі лишають юридичну колізію, через яку чоловіка, що раніше мав статус «обмежено придатний», можуть призвати на службу навіть до того, як йому виповниться 25 років.

Ситуацію роз'яснили юристи на прикладі реального звернення. 23-річний громадянин, який після змін у законодавстві отримав статус «військовозобов'язаний», запитав, чи можуть його мобілізувати. Приводом для сумнівів стала директива №11379д, яка нібито мала врегулювати цю правову колізію.

Чому закон досі не працює

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, згадана директива не є нормативно-правовим актом, тож посилатися на неї не можна. Натомість існує інший документ — закон 3939-IX, який Верховна Рада ухвалила ще в жовтні 2024 року. Він прямо забороняє мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків віком до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними.

Проблема в тому, що цей закон досі не підписаний Президентом, а отже, не набрав чинності. Через це, за словами юриста, на сьогодні така мобілізація залишається можливою. «Отже, на жаль, за відсутності оформленої відстрочки, як військовозобов'язаний, Ви підлягаєте мобілізації, незважаючи на Ваш вік», — резюмував Айвазян.

Які статуси отримують після повторної ВЛК

Колишні обмежено придатні після повторної військово-лікарської комісії можуть отримати різні статуси: від повністю придатного до служби до придатного в тилових частинах, територіальних центрах комплектування чи військових вишах.

Окремо юристи нагадали про виїзд за кордон. Громадяни, які мали статус «обмежено придатний» і не досягли 25 років, формально можуть виїхати за кордон під час воєнного стану. Однак без оформленої відстрочки їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.

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