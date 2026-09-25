Дефіцит медикаментів в Україні наразі не є масштабним, однак у районах активних бойових дій брак ліків уже значний — фармацевтична експертка Ірина Дерев'янко радить завчасно сформувати домашній запас препаратів.

Дефіцит медикаментів в Одеській області, спричинений російськими ударами по логістиці, може бути лише першим тривожним сигналом — фармацевтична експертка, кандидатка медичних наук Ірина Дерев'янко в етері телеканалу «Апостроф» попередила про ризики для решти регіонів.

За її словами, ситуацію з доступністю ліків можна умовно поділити на дві частини. У районах активних бойових дій дефіцит уже значний: туди складно завезти препарати, неможливо сформувати регіональні запаси, а до аптеки часто просто не потрапити через постійні тривоги та обстріли.

На решті території України масштабного дефіциту наразі немає: працюють українські виробники, а імпортні препарати активно завозять. Водночас експертка радить не панікувати, але завчасно сформувати домашній запас ліків за чіткою системою пріоритетів.

Які ліки критично важливі й на скільки їх запасати

На першому місці — критично необхідні препарати: гормональна терапія, онкологічні, імунні ліки та препарати крові. Більшість із них покриває НСЗУ, а лікар за рецептом дає певний запас. Такий запас Дерев'янко рекомендує мати щонайменше на три місяці на всій території України, а в зоні активних бойових дій — до шести місяців.

Друга група — ліки для невідкладних станів, які можуть повторюватися: після інфаркту, інсульту, при порушеннях серцевого ритму чи стенокардії. Їх варто тримати з розрахунку на два-три можливі епізоди. Третя категорія — препарати для постійного лікування хронічних хвороб: запас приблизно на три місяці, який слід щомісяця оновлювати, «не доводячи до нуля».

Четверта група — засоби від температури, кашлю та застуди, а також протиалергійні препарати. Їх радять мати з розрахунку на один-два повних курси лікування для кожного члена родини.

Чому зростуть ціни в аптеках

Катастрофічного дефіциту медикаментів в Україні поза зоною бойових дій наразі немає, проте проблеми можуть виникати з вузьконішовими препаратами. Водночас зростають логістичні витрати: за рік вартість доставки зросла приблизно на 10% — раніше вона становила 10% від вартості товару, тепер уже 20%. Страховка подорожчала на 30%, зріс і курс долара, тому, за прогнозом експертки, ціни на ліки зростатимуть.

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