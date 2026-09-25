Дострокова пенсія за віком для учасників бойових дій передбачена законодавством України. Розповідаємо, які вимоги до віку та стажу діють у 2026 році і як оформити таку виплату.

Пенсія для УБД в Україні має особливі умови — учасники бойових дій можуть вийти на заслужений відпочинок раніше, ніж це передбачено загальними правилами.

Право на дострокове призначення пенсії за віком для учасників бойових дій передбачене статтею 115 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП, у 2026 році пільговими умовами можуть скористатися ті, хто офіційно підтвердив статус учасника бойових дій.

Хто може вийти на пенсію достроково

Скористатися достроковою пенсією можуть не всі, а лише дві категорії учасників бойових дій, які виконали вимоги до віку та стажу:

чоловіки — після досягнення 55 років, якщо страховий стаж становить не менше 25 років;

жінки — після досягнення 50 років за наявності не менше 20 років страхового стажу.

Обов'язкова умова для обох категорій — офіційно підтверджений статус учасника бойових дій. Без відповідного посвідчення скористатися пільгою не вийде.

Який розмір пенсії передбачено

Під час розрахунку суми пенсійних виплат враховуються страховий стаж і заробіток ветерана. Крім того, УБД передбачене підвищення пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Нині це 648,75 грн, адже прожитковий мінімум становить 2 595 грн.

Відповідно до змін у законодавстві, які набрали чинності з 1 березня 2026 року, загальний розмір щомісячної пенсійної виплати УБД з урахуванням передбачених доплат і підвищень не може бути меншим за 6 197 грн. Якщо розрахована виплата нижча, призначається державна адресна допомога до цієї суми.

Як оформити дострокову пенсію

Подати заяву про призначення пенсії можна кількома способами:

особисто — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації;

онлайн — через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал «Дія».

Для оформлення знадобляться: паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), документи, що підтверджують страховий стаж, посвідчення учасника бойових дій та інші документи, необхідні для призначення виплати.

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