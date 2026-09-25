За даними Держстату, промислова продукція в Україні за рік подорожчала більш ніж на третину: у серпні ціни виробників зросли ще на 0,9%.

Інфляція в Україні прискорюється, а слідом ростуть і ціни виробників: у серпні промислова продукція подорожчала на 0,9% за місяць і на 37,3% за рік. Найбільший внесок у серпневе зростання зробило подорожчання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики України. Індекс цін виробників показує, як змінюється вартість промислової продукції ще до того, як вона потрапляє на полиці магазинів.

Що подорожчало найбільше

Основний внесок у серпневе зростання зробила енергетика. У сегменті постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни за місяць збільшилися на 1,2%, обігнавши загальний показник у 0,9%.

Енергетична складова має особливе значення для промисловості: витрати на світло, газ і тепло прямо чи опосередковано входять у собівартість більшості товарів. Тому зміна цін в енергетиці швидко позначається і на інших галузях.

Чому це важливо для споживача

Індекс цін виробників — не прямий прогноз того, як подорожчають товари в магазинах. Між виробництвом і продажем кінцевому покупцю є ще транспортування, зберігання, оптова та роздрібна торгівля.

Водночас тривале зростання виробничих витрат створює додатковий тиск на бізнес. Підприємства можуть частково компенсувати його за рахунок власної маржі чи оптимізації витрат, а частково — закладають у кінцеву ціну товару.

Серпневі дані Держстату свідчать: за рік промислова продукція подорожчала більш ніж на третину. Така динаміка залишається важливим випереджальним індикатором майбутніх змін і для виробництва, і для споживчого ринку.

Раніше Politeka повідомляла, інфляція в Україні може перевищити прогноз Нацбанку.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів в Одесі: на скільки зросли ціни на м'ясо, яйця та олію.