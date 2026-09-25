Право на безкоштовне заочне навчання у виші мають не всі військові: статус учасника бойових дій не звільняє від дозволу командира, а бійцям, старшим за 25 років, часто відмовляють цілком законно. Адвокат Юрій Айвазян пояснив, хто має право вчитися без відриву від служби та як правильно оформити рапорт.

Навчання в автошколі для військових — один з освітніх бонусів, доступних захисникам, однак із вищою освітою правила значно суворіші. Наявність статусу учасника бойових дій (УБД), подання документів через електронний кабінет чи вибір заочної форми навчання не дають права ухилятися від вимог статуту. Роз'яснення дав адвокат Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як військовому законно стати студентом

Щоб легально вступити до закладу вищої освіти, боєць має подати рапорт і отримати офіційну згоду командира з'єднання або вищої посадової особи. Цей дозвіл обов'язково закріплюється наказом по військовій частині. Головна умова — навчання не повинно жодним чином перешкоджати виконанню прямих службових обов'язків.

Вікові обмеження: кому відмовлять за законом

Головною перешкодою для багатьох військовослужбовців стає вік і статус призову. Згідно з пунктом 173 Положення про проходження громадянами України військової служби, затвердженого указом президента №1153/2008 від 10 грудня 2008 року, право на навчання без відриву від служби для мобілізованих обмежене віком від 18 до 25 років. Тож, наприклад, мобілізованому в 37 років ця норма вже не допоможе.

Схожі обмеження діють і для контрактників. Рядові та сержанти можуть піти навчатися лише під час несення служби за новим контрактом, тоді як перший контракт у зрілому віці під цю категорію не підпадає. Для офіцерів передбачені окремі правила, які залежать від їхньої попередньої освіти за державним замовленням.

Навчальні відпустки теж залежать від віку

Аналогічна ситуація складається зі спеціальними навчальними відпустками. Пункт 18 статті 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» гарантує право на таку відпустку під час воєнного стану лише особам віком від 18 до 25 років, які здобувають першу вищу освіту.

Статус УБД окремого права на навчальну відпустку не створює

«Статус УБД окремого права на навчальну відпустку не створює», — наголошує адвокат Юрій Айвазян.

Як обійти відмову строєвої частини

У строєвих частинах військових часто попереджають про неминучу відмову через неможливість відпустити людину на сесію. Юрист радить змінити тактику та подати рапорт, у якому військовослужбовець свідомо відмовляється від навчальної відпустки, щоб у командування не було підстав для блокування.

Прошу надати дозвіл на вступ та навчання без відриву від військової служби за заочною/дистанційною формою в ___. Навчання проходитиме поза часом виконання службових обов'язків...

До такого звернення слід додати офіційний лист від навчального закладу. У ньому має бути підтверджений дистанційний формат, індивідуальний графік і розклад сесій. Якщо ж для складання іспитів потрібна фізична присутність, військовому доведеться витратити на це дні щорічної або додаткової відпустки учасника бойових дій — і лише після погодження з командуванням.

Чи можна оскаржити відмову командира

Успіх цієї процедури напряму залежить від статусу військового. Якщо йдеться про мобілізованого старше 25 років, чинне законодавство не дає йому гарантованого права вимагати погодження. Тому офіційну відмову командира в такій ситуації навряд чи вдасться успішно оскаржити.

Натомість військовослужбовці на другому контракті або офіцери, які відповідають певним критеріям, мають вагомі правові підстави для навчання. Якщо керівництво безпідставно відхиляє їхній правильно складений рапорт, таке рішення можна сміливо оскаржити у вищих інстанціях.

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