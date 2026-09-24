Програма дає військовим, силовикам, медикам, педагогам, науковцям і ветеранам кредит на житло під 3% річних. Розповідаємо про умови, перший внесок, обмеження щодо площі та віку нерухомості.

Кредит на житло держпрограмою доступний не лише переселенцям — у 2026 році іпотеку за «єОселею» можуть оформити військові, силовики, медики, педагоги, науковці та ветерани. Ставка для них лишається на рівні 3% річних, однак далеко не кожне помешкання вдасться купити за програмою.

Як повідомляє «24 Канал» із посиланням на сайт «єОселі», іпотека під 3% доступна військовослужбовцям, працівникам силових структур, медикам, педагогам, науковцям, ветеранам та членам їхніх сімей. Внутрішньо переміщені особи та інші українці, які відповідають умовам програми, можуть отримати кредит під 7% річних.

Через десять років пільговий період завершується, і ставки зростають: для категорій під 3% — до 6% річних, а для решти позичальників — до 10%. Тобто розраховувати виплати варто з урахуванням того, що після 2036-го платіж збільшиться.

Хто має право на пільгову іпотеку

Скористатися програмою можуть люди, які не мають власного житла або мають нерухомість, площа якої менша за встановлену норму. Важлива деталь: житло на окупованих територіях і в районах активних бойових дій, а також будинки, знищені чи непридатні для проживання через пошкодження, не враховуються під час визначення права на кредит.

Перший внесок становить від 20% вартості житла. Для позичальників віком до 25 років включно планку знижено — внесок стартує від 10%. Окремо доведеться оплатити оцінку житла, нотаріальні послуги та страхування.

Яке житло можна купити та які обмеження діють

За програмою можна придбати квартиру, приватний будинок або майнові права на квартиру в новобудові. Нерухомість має розташовуватися на підконтрольній Україні території поза районами активних бойових дій.

Окрема вимога стосується віку нерухомості. Для ВПО обмеження у 20 років діє в усіх регіонах, де працює програма. Для решти позичальників загалом діє ліміт у 3 роки. Військові, силовики, медики, педагоги, науковці та ветерани у більшості областей можуть придбати житло віком до 3 років, а в Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях — будинки чи квартири віком до 20 років.

Норми площі для квартир

для однієї людини — до 52,5 кв. м;

для сім'ї з двох або трьох осіб — до 73,5 кв. м;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 кв. м;

максимальна площа квартири — 115,5 кв. м.

Норми площі для приватних будинків

для однієї людини — до 62,5 кв. м;

для сім'ї з двох або трьох осіб — до 83,5 кв. м;

на кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 кв. м;

максимальна площа будинку — 125,5 кв. м.

Як оформити іпотеку «єОселя»

Заявку подають через державний застосунок «Дія». Після подання банк перевіряє документи та доходи заявника, і лише потім ухвалює рішення про видачу кредиту. Перед поданням варто підготувати підтвердження категорії — військовий квиток, посвідчення УБД чи інший документ, що дає право на ставку 3%.

Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить ВПО поєднувати житловий ваучер на 2 мільйони гривень із програмою «єОселя». Якщо коштів ваучера не вистачить на придбання житла, решту суми можна буде покрити іпотекою.

Раніше Politeka повідомляла, кредит «єОселя» для військових під 3%: прийом заявок тимчасово призупинили.

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