В уряді попередили про найважчу зиму за час війни, тож бізнес масово вкладається в автономне енергозабезпечення, а в частини підприємців витрати на енергію вже сягають 15% доходів.

Тарифи на світло та ризик зимових блекаутів змушують бізнес перераховувати витрати — в уряді вже попередили, що ця зима може стати найважчою за весь час повномасштабної війни. Енергетики не виключають тривалих відключень світла, які в пікові години навантаження можуть тривати по кілька годин поспіль. На такому тлі підприємці масово вкладаються в автономне енергозабезпечення, щоб не зупиняти роботу закладів, магазинів і виробництв.

Перед стартом опалювального сезону питання стабільного живлення стає критичним для всіх, хто працює з продуктами, що швидко псуються, або з електронними розрахунками. Для бізнесу відключення — це не просто незручність, а прямі збитки: без електрики зупиняються холодильники, касові апарати, освітлення та виробничі лінії. Кожна година простою означає втрату виторгу, а ще — ризик псування товару і втрату клієнтів, які підуть до конкурентів із резервним живленням.

Як повідомляє РБК-Україна, для частини підприємців витрати на енергію вже сягають 15% від доходів. П'ятнадцятивідсотковий поріг є відчутним для малого та середнього бізнесу, оскільки це кошти, які доводиться відривати від зарплат, закупівлі товару чи розвитку. За таких умов компанії змушені переглядати бізнес-моделі: скорочувати години роботи, переходити на менш енергозатратне обладнання або перекладати зростання витрат у ціни, що в підсумку б'є і по кінцевому споживачу.

Щоб не втрачати клієнтів і прибуток, заклади харчування, магазини й майстерні купують дизельні та газові генератори, а також зарядні станції й акумулятори. Дизель і газ стали головними видами палива для резервного живлення, оскільки таке обладнання працює незалежно від електромережі та може живити навіть потужну техніку. Зарядні станції та акумулятори, своєю чергою, працюють тихо й не потребують пального, тож їх найчастіше обирають для невеликих приміщень, офісів і точок, де важлива відсутність вихлопів і шуму.

Розмір інвестицій залежить від масштабу бізнесу: невеликому закладу може вистачити портативної зарядної станції, а виробництву потрібен потужний генератор, здатний одночасно живити кілька ліній. Водночас саме обладнання для автономності дорожчає — зокрема через подорожчання техніки, комплектуючих та логістику, що збільшує бюджет підготовки до зими. Тому підприємці намагаються закладати резерв коштів заздалегідь, адже в розпал сезону ціни на генератори та акумулятори зазвичай зростають ще більше.

Як бізнесу підготуватися до блекаутів

Насамперед варто порахувати мінімально необхідну потужність — які прилади мають працювати одночасно під час відключення, щоб не переплачувати за надмірно потужну техніку. Далі слід обрати тип резервного живлення: генератор на дизелі чи газі для великих навантажень, зарядну станцію для точкового живлення або сонячні панелі з акумулятором як додаткове джерело в сонячні дні. Не завадить заздалегідь запастися пальним, адже в період ажіотажу ціни на дизель і газ можуть зростати, а також перевірити обладнання до настання морозів, щоб воно гарантовано запустилося в потрібний момент.

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