В правительстве предупредили о самой тяжелой зиме за время войны, поэтому бизнес массово вкладывается в автономное энергоснабжение, а у части предпринимателей расходы на энергию уже достигают 15% доходов.

Тарифы на свет и риск зимних блэкаутов заставляют бизнес пересчитывать расходы — в правительстве уже предупредили, что эта зима может стать самой тяжелой за все время полномасштабной войны. Энергетики не исключают длительных отключений света, которые в пиковые часы нагрузки могут продолжаться по несколько часов подряд. На этом фоне предприниматели массово вкладываются в автономное энергоснабжение, чтобы не останавливать работу заведений, магазинов и производств.

Перед стартом отопительного сезона вопрос стабильного питания становится критическим для всех, кто работает со скоропортящимися продуктами или электронными расчетами. Для бизнеса отключение — это не просто неудобство, а прямые убытки: без электричества останавливаются холодильники, кассовые аппараты, освещение и производственные линии. Каждый час простоя означает потерю выручки, а также риск порчи товара и потерю клиентов, которые уйдут к конкурентам с резервным питанием.

Как сообщает РБК-Украина, для части предпринимателей расходы на энергию уже достигают 15% от доходов. Пятнадцатипроцентный порог ощутим для малого и среднего бизнеса, ведь это средства, которые приходится отрывать от зарплат, закупки товара или развития. В таких условиях компании вынуждены пересматривать бизнес-модели: сокращать часы работы, переходить на менее энергозатратное оборудование или переносить рост расходов в цены, что в итоге бьет и по конечному потребителю.

Чтобы не терять клиентов и прибыль, заведения питания, магазины и мастерские покупают дизельные и газовые генераторы, а также зарядные станции и аккумуляторы. Дизель и газ стали главными видами топлива для резервного питания, поскольку такое оборудование работает независимо от электросети и способно питать даже мощную технику. Зарядные станции и аккумуляторы, в свою очередь, работают тихо и не требуют топлива, поэтому их чаще выбирают для небольших помещений, офисов и точек, где важно отсутствие выхлопов и шума.

Размер инвестиций зависит от масштаба бизнеса: небольшому заведению может хватить портативной зарядной станции, а производству нужен мощный генератор, способный одновременно питать несколько линий. В то же время само оборудование для автономности дорожает — в частности из-за удорожания техники, комплектующих и логистики, что увеличивает бюджет подготовки к зиме. Поэтому предприниматели стараются закладывать резерв средств заранее, ведь в разгар сезона цены на генераторы и аккумуляторы обычно растут еще сильнее.

Как бизнесу подготовиться к блэкаутам

Прежде всего стоит посчитать минимально необходимую мощность — какие приборы должны работать одновременно во время отключения, чтобы не переплачивать за излишне мощную технику. Далее следует выбрать тип резервного питания: генератор на дизеле или газе для больших нагрузок, зарядную станцию для точечного питания или солнечные панели с аккумулятором как дополнительный источник в солнечные дни. Не помешает заранее запастись топливом, ведь в период ажиотажа цены на дизель и газ могут расти, а также проверить оборудование до наступления морозов, чтобы оно гарантированно запустилось в нужный момент.

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