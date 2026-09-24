Семье военного, пропавшего без вести, государство гарантирует сохранение денежного довольствия, выплаты и помощь на весь период розыска. Статус приобретается сразу после внесения данных в реестр — ждать судебного решения не нужно.

Пенсии и выплаты для военных не исчезают вместе с человеком — даже в статусе пропавшего без вести семья защитника сохраняет право на деньги и помощь. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, регулирует одноимённый Закон Украины. Он определяет, как приобретается и прекращается такой статус, как ведётся Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах (ЕРПБО), какие права имеют пропавший и члены его семьи.

Как приобретается статус пропавшего без вести

Лицо считается пропавшим без вести с момента внесения сведений в ЕРПБО, при этом пропавшим оно считается уже с момента подачи заявления. Ждать дополнительный срок, обращаться в суд или подтверждать факт плена либо гибели не нужно.

Заявление о розыске могут подать родственники, представители воинской части, органы государственной власти или местного самоуправления, общественные объединения и любое другое лицо, которому известно об исчезновении.

Главный документ — выписка из ЕРПБО. Её предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней, а при дополнительной проверке — до 30 календарных дней. Выписка нужна, чтобы узнавать о ходе розыска, оформлять социальные выплаты, пенсию по потере кормильца, отсрочку от мобилизации, опеку над имуществом и бесплатную правовую помощь.

С августа 2025 года запрос на выписку можно подать через электронное «Единое окно для граждан» с помощью электронной подписи — без бумажной переписки. Выписку из ЕРПБО не стоит путать с уведомлением ТЦК об исчезновении или выпиской из ЕРДР.

Кто считается близким лицом

Закон относит к близким родственникам и членам семьи мужа или жену, родителей, отчима и мачеху, детей (в том числе пасынков и падчериц), родных братьев и сестёр, деда, бабушку, прадеда, прабабушку, внуков, правнуков, усыновителя или усыновлённого, опекуна или попечителя. Отдельно — лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, в том числе тех, кто живёт вместе без регистрации брака.

Близкие имеют право знать о судьбе пропавшего: получать сведения о местонахождении, ходе розыска, обстоятельствах гибели или месте захоронения. Часть информации могут не разглашать, если это навредит розыску, следствию или безопасности самого человека.

Какие деньги получит семья

Приобретение статуса не прекращает социальную защиту военного: за ним сохраняются денежное довольствие, статус и все гарантии. Если защитник не составил личное распоряжение, семье гарантированно выплачивают ежемесячно не менее 50% его денежного довольствия. Остальная сумма депонируется на счёте, сохраняется и индексируется для защитника после возвращения.

Военнослужащему, находящемуся в плену или пропавшему без вести, полностью сохраняют текущее денежное довольствие и дополнительно ежемесячно начисляют вознаграждение 100 000 гривен. Совокупная сумма — от 120 000 гривен в месяц в зависимости от должности.

Кто именно получает выплаты, определяет постановление Кабмина от 30.11.2016 № 884. Это жена или муж, законный представитель малолетних или несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и родители — кроме тех, кто получает алименты или лишён родительских прав. При отсутствии этих лиц и личного распоряжения деньги получают совершеннолетние дети, родные братья или сёстры, законным представителем которых был военнослужащий.

Личное распоряжение

С февраля 2025 года военнослужащий может сам составить письменное распоряжение на случай плена или исчезновения без вести — в произвольной форме, указав получателей и доли в процентах. Подпись заверяют у командира части или у нотариуса, оригинал передают командиру в день заверения или в течение 10 дней. Изменить или отменить распоряжение можно в любой момент.

Какие ещё выплаты доступны

Кроме денежного довольствия, семья может оформить:

пенсию по потере кормильца — её назначают независимо от стажа через месяц после внесения данных в ЕРПБО; детям — без подтверждения содержания, другим нетрудоспособным членам семьи — с подтверждением потери источника дохода;

ежегодную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов;

единовременную денежную помощь в случае гибели — когда статус пропавшего меняется на официально установленный факт гибели или решение суда об объявлении умершим.

Куда обращаться за оформлением

Для розыска и внесения сведений следует обратиться в территориальный орган Национальной полиции. Выписку из ЕРПБО оформляют через «Единое окно для граждан». Опеку над имуществом устанавливают у нотариуса, а заявление на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ подают через ТЦК и СП по месту проживания членов семьи.

Что происходит с имуществом

Приобретение статуса не прекращает гражданскую правоспособность человека и не передаёт его имущество в собственность родственников. После внесения данных в реестр над имуществом через нотариуса могут установить опеку. Опекун управляет имуществом в интересах пропавшего, сохраняет его и выполняет обязательства, но не становится владельцем и не может использовать имущество в собственных интересах.

Розыск прекращают после установления местонахождения, возвращения из плена, идентификации тела или установления места захоронения. Отметку вносят в реестр не позднее чем через три дня, а родственников и заявителя обязательно уведомляют.

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