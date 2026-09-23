Військові та їхні родини, чиє житло зруйнувала війна, можуть придбати нове помешкання за житловим сертифікатом у межах «єВідновлення». Однак перед укладенням договору купівлі є обов'язкова умова, яку мають виконати всі співвласники знищеного об'єкта.

Житловий сертифікат для військових дозволяє придбати нове помешкання замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Але сам факт отримання компенсації не завершує процедуру: перед купівлею квартири чи будинку власникам і співвласникам знищеного житла доведеться виконати обов'язкову умову.

Внаслідок збройної агресії Росії тисячі українців втратили свої домівки. Механізм компенсації за знищене житло держава передбачила в межах програми «єВідновлення»: власник може отримати житловий сертифікат і використати його для купівлі нового помешкання.

Однак, як пояснює «Судово-юридична газета», перед укладенням договору купівлі всі співвласники знищеного об'єкта мають припинити право власності на нього. Тобто державна реєстрація припинення права власності на зруйноване житло — обов'язковий крок.

Коли потрібно припинити право власності

Поспішати з цим не варто. Як нагадали в Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради, спочатку власник подає заяву на компенсацію, комісія визначає її розмір і ухвалює відповідне рішення. Припиняти право власності до рішення про призначення компенсації не потрібно.

Якщо ж власник уже отримав житловий сертифікат і планує купити нове помешкання, припинити право власності слід після підтвердження бронювання коштів — але до укладення договору купівлі.

Якщо житло має співвласників

Коли зруйноване житло належало кільком особам, припинити право власності необхідно щодо прав усіх співвласників. Тобто перед придбанням нового житла за сертифікатом слід подбати, аби кожен із них виконав цю вимогу.

«Не поспішайте припиняти право власності на знищене житло до прийняття рішення про надання компенсації. Спочатку подається заява на отримання компенсації, комісія визначає її розмір та приймається відповідне рішення. Лише після призначення компенсації власник переходить до наступного етапу — припинення права власності та реалізації обраного способу отримання житла або відбудови», — додали у відомстві.

Які документи потрібні

Для державної реєстрації припинення права власності необхідно підтвердити право власності на знищений об'єкт, факт його знищення, а також волевиявлення власника чи співвласників щодо припинення права власності.

Відомості про знищення об'єкта державний реєстратор може отримати з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) або з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. У передбачених законом випадках факт знищення підтверджується актом комісійного або дистанційного обстеження.

Порядок дій крок за кроком

Порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомості визначений постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 600. Алгоритм такий: спершу подати заяву на компенсацію, дочекатися рішення комісії про її розмір, потім припинити право власності (у тому числі всіх співвласників) і лише після цього укладати договір купівлі нового житла за сертифікатом.

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