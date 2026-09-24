Комунальні платіжки в Україні лишаються одними з найнижчих у Європі в абсолютних цифрах, але відносно доходів родин тягар ЖКП — один із найвищих. Порівнюємо, скільки коштує комуналка в Україні та світі взимку.

Комунальні тарифи в Україні напередодні опалювального сезону знову опинилися в центрі уваги — цього разу через порівняння зимових платіжок українців із витратами жителів інших країн. Журналісти «Канал Дім» підготували відеорозбір, у якому зіставили, скільки коштує комуналка в Україні та за кордоном.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), регулює тарифи на воду, тепло та розподіл електроенергії. Ціну газу для населення формує ринок, а тариф на світло для побутових споживачів зафіксований на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину — він не змінювався з червня 2024 року.

Скільки коштує зимова платіжка в Україні

У середньому українська родина у двокімнатній квартирі взимку сплачує за комунальні послуги кілька тисяч гривень на місяць. Левову частку суми формує опалення — саме воно робить зимову платіжку найважчою в році.

Річний тариф «Фікс» на газ для побутових споживачів становить 7,96 гривні за кубометр. Разом зі світлом, водою та опаленням ці складники й формують загальну суму, яку родина бачить у платіжці щомісяця.

Як Україна виглядає на тлі світу

В абсолютних цифрах комунальні тарифи в Україні лишаються одними з найнижчих у Європі. Водночас через нижчий рівень доходів частка комунальних витрат у бюджеті української родини — серед найвищих на континенті.

Коректно порівнювати комуналку можна лише з урахуванням доходів, структури споживання та клімату. Україна має холодніший клімат, ніж більшість країн Західної Європи, тож потреба в опаленні тут об'єктивно вища, ніж у тепліших регіонах.

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