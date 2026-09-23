Статус «призовник» у «Резерв+» не дає чоловікам до 25 років абсолютного захисту від мобілізації, навіть попри нові критерії бронювання в Україні.

Бронювання в Україні отримало нові критерії, однак для чоловіків до 25 років цей механізм досі не закриває «сіру зону». У день 25-річчя вони автоматично стають військовозобов'язаними, а територіальний центр комплектування може провести мобілізаційні заходи швидше, ніж роботодавець встигне подати заявку на бронювання.

Про розрив між статусами пише Судово-юридична газета: судових справ довкола чоловіків, які «випадають» із захисту саме у віці 23–25 років, стає дедалі більше. Проблема в тому, що призовника до 25 років неможливо забронювати через «Дію» — економічне бронювання розраховане лише на військовозобов'язаних.

Підставою для автоматичної зміни статусу є стаття 37 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу»: досягнення 25-річного віку — самостійна, пряма й автоматична підстава для набуття статусу військовозобов'язаного. Адвокатка Діна Дрижакова наголошує, що «Резерв+» і реєстр «Оберіг» — це лише інформаційно-комунікаційні системи, а затримка оновлення даних не скасовує імперативної вимоги закону.

Статус «призовник» не захищає від ТЦК

Чимало чоловіків помилково вважають, що поки в застосунку відображається статус «призовник», мобілізація їм не загрожує. Насправді суди вказують: електронний документ не є джерелом права. Якщо людині виповнилося 25 років, вона є військовозобов'язаною з моменту настання дати народження, навіть якщо вранці «Резерв+» ще показує «призовник».

Тому виграти суд лише на підставі того, що «в застосунку статус змінився о 15:00, а зупинили о 9:00», неможливо — такий підхід, зокрема, підтверджує практика Харківського окружного адміністративного суду. ТЦК та СП у таких випадках керуються паспортними даними і фактичним віком людини, а не записом у додатку.

Чому бронювання не усуває проблему

Ключова колізія — у самій процедурі. Роботодавець не може забронювати призовника, бо бронювання доступне тільки для військовозобов'язаних. А щойно працівникові виповнюється 25 років, ТЦК може провести мобілізаційні заходи раніше, ніж підприємство встигне перевести людину на військовий облік і подати списки. Утворюється розрив у часі, який і називають «сірою зоною».

Що радить адвокат чоловікам до 25 років

Щоб не опинитися в «сірій зоні», юристи радять готувати підстави для відстрочки чи бронювання заздалегідь, а не в день 25-річчя.

Здобувачам освіти — перевірити, що відомості про послідовний рівень освіти внесені до ЄДЕБО і відображаються в електронних реєстрах до 25-річчя.

Працівникам критичних підприємств — роботодавець має заздалегідь спланувати переведення на облік військовозобов'язаних і подання заявок на бронювання.

Контракт чи служба цивільного захисту самі по собі не дають автоматичного імунітету від призову, якщо після 25 років не оформлено відстрочку чи бронювання.

Регулярно перевіряти відомості в «Оберігу» і вчасно оновлювати дані, щоб не було помилкового статусу «в розшуку».

Що змінюється у день 25-річчя

Після 25 років чоловік зобов'язаний виконувати обов'язки військовозобов'язаного: пройти військово-лікарську комісію за направленням ТЦК і мати актуальний військово-обліковий документ. Неприбуття за направленням може стати підставою для адміністративної відповідальності за статтею 210 КУпАП зі штрафом від 17 000 до 25 500 гривень.

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