Мобілізація в Україні нерідко супроводжується порушенням права на захист: військовозобов'язаним вилучають телефони, а адвокатів не допускають у будівлі ТЦК. Військовий юрист пояснив, чому це незаконно і куди скаржитися.

Мобілізація в Україні та правила роботи ТЦК знову в центрі суперечок — цього разу через ситуацію, коли військовозобов'язаного утримують у центрі комплектування, а його захисника не пускають усередину. Військовий юрист пояснив, як діяти в таких випадках, повідомляє РБК-Україна.

Родичі мобілізованих часто скаржаться, що до будівель ТЦК та СП не пускають адвокатів, а самих чоловіків позбавляють навіть можливості зателефонувати юристу. Нерідко при цьому у людини забирають мобільний телефон, через що вона опиняється у правовій ізоляції.

Чому недопуск адвоката є порушенням закону

Законодавство України чітко визначає, що право на адвоката є абсолютним і не може бути обмежене навіть в умовах воєнного стану. За словами юриста, недопуск захисника до клієнта — це правопорушення, яке може тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Однак на практиці склалося інакше. "З точки зору закону недопуск адвоката до клієнта — це правопорушення. Проте усталена практика в центрах комплектування зараз — не пускати адвоката за жодних обставин", — пояснив військовий юрист Данило Гончаренко.

Додаткова складність виникає із самим процесом залучення захисника, коли людина вже перебуває всередині установи. Працівники ТЦК та поліції часто не визнають право чоловіка стати клієнтом адвоката в усному форматі, хоча це прямо передбачено статтею 27 закону «Про адвокатуру».

Що робити, коли забрали телефон

Найбільшою перешкодою для захисту є фізичне обмеження доступу до засобів зв'язку. Мобілізація в Україні набуває особливої гостроти саме тоді, коли у чоловіка вилучають смартфон — повідомити адвоката з уже підписаним договором стає вкрай складно.

У такій ситуації ефективність захисту напряму залежить від оперативності зовнішніх служб. За словами юриста, залишається сподіватися на дії контрольних органів — ВСП, Нацполіції, ДБР — проте швидкість їх роботи поступиться швидкості мобілізаційного процесу.

Куди скаржитися на порушення

У разі недопуску адвоката чи незаконного утримання людини в ТЦК юристи радять звертатися до кількох інстанцій одночасно: Військової служби правопорядку (ВСП), Національної поліції та Державного бюро розслідувань (ДБР). Чим раніше подати заяву, тим вищі шанси втрутитися до моменту відправки особи до навчального центру.

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