Із 1 вересня 2026 року в Україні діє нова модель оплати праці педагогічних працівників. У МОН пояснили, як змінилися посадові оклади, надбавки та скільки тепер отримуватимуть учителі.

Зарплати освітян в Україні зросли вдруге за рік — з 1 вересня 2026 року Міністерство освіти і науки запровадило новий механізм оплати праці, який передбачає вихід із Єдиної тарифної сітки та перехід на нові посадові оклади.

Цьогоріч зарплату педагогам підвищували у два етапи: перший стартував 1 січня 2026 року, коли посадові оклади зросли на 30%, а другий припав на 1 вересня — зарплати додатково підвищили ще на 20%. Про головні зміни під час вебінару розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко, повідомляє Вчися.Медіа.

За її словами, протягом 2025 року середня нарахована зарплата вчителя в школі становила 16,3 тисячі гривень. Після січневого підвищення цей показник зріс до 21,2 тисячі гривень, а після вересневого етапу в МОН очікують понад 25 тисяч гривень.

Як тепер рахуватимуть посадові оклади

Посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників розраховуватимуть за коефіцієнтами до базової величини — 28 885 гривень, що дорівнює середній зарплаті в Україні за перший квартал 2026 року. Найменший оклад педагогічного працівника становитиме 1,6 мінімальної зарплати, науково-педагогічного — дві мінімальні зарплати.

Із 1 вересня з ЄТС виходять заклади загальної середньої освіти, державні заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри й інші державні заклади освіти. Садочки, позашкілля та профтехи, які фінансують із місцевих бюджетів, можуть перейти на нову модель за рішенням органів місцевого самоврядування.

Що змінилося в надбавках

Надбавку за престижність, яку раніше встановлювали в межах від 5 до 30% і яка залежала від фінансової спроможності громади, тепер зафіксували для шкіл на рівні 20–30%. Через різницю в цій надбавці однакові за кваліфікацією вчителі в різних громадах могли отримувати на три-п'ять тисяч гривень менше. У перспективі надбавку планують зробити фіксованою — 30%.

Доплату 2600 гривень за несприятливі умови праці включили до посадового окладу, щоб вона стала гарантованою частиною зарплати. Окрема доплата 2600 гривень зберігається для педагогів шкіл на прифронтових територіях, які працюють очно або змішано.

Скільки отримуватимуть освітяни

Після переходу на нову модель повна місячна зарплата у школах становитиме від 16,6 до 37 тисяч гривень нарахованими (від 12,8 до 28,5 тисячі гривень на руки). У професійних і фахових коледжах — від 14,5 до 37 тисяч нарахованими (від 11,2 до 28,5 тисячі на руки).

В університетах педагоги отримуватимуть від 17 до 53 тисяч гривень нарахованими (від 13 до 41 тисячі на руки). У садочках і закладах позашкільної освіти, які перейдуть на новий механізм, ставка становитиме від 14,5 до 28 тисяч нарахованими (від 11 до 21,5 тисячі на руки), а в інклюзивно-ресурсних центрах — від 22,5 до 28 тисяч нарахованими (від 17,3 до 21,5 тисячі на руки).

Що змінилося для молодих учителів

Чотири кваліфікаційні категорії тепер відповідають чотирьом посадовим окладам, а крок між ними зменшили до 3–4% замість колишніх 8%. Крім того, скасували 10-й тарифний розряд: учителі, які мали оклад за ним, одразу переходять на 11-й, тож їхня зарплата зросте.

Як змінилася формула освітньої субвенції

До розрахунку субвенції повернули всі години навчального плану: для 1–4 класів — 25 годин замість 23, для 5–9 класів — 34 замість 32,7, для 10–12 класів — 38 замість 35,5. Граничну розрахункову наповнюваність початкових класів встановили на рівні 24 учні, що дасть змогу точніше рахувати кошти на оплату праці вчителів.

Малокомплектні школи поступово виключають із розрахунку субвенції. З 1 вересня 2026 року не враховують заклади, де навчається менше ніж 60 дітей (для шкіл з 1–12 класами), менше ніж 55 (для 1–11 класів) або менше ніж 45 (для 1–9 чи 5–11 класів). Такі школи, якщо вони лишаються в мережі громади, мають фінансувати виключно з місцевого бюджету.

Анастасія Софієнко наголосила, що одномоментний перехід не роблять обов'язковим для всіх місцевих закладів: частина громад здійснить його до кінця 2026 року, решта планомірно закладатиме видатки з 1 січня 2027 року.

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