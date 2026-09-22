Комунальники змінюють режим подачі води: на верхніх поверхах багатоповерхівок вона може зникнути. Розповідаємо, з якого дня діють обмеження і що робити мешканцям.

У Чернівцях із 22 вересня водопостачання здійснюватиметься зі зниженим тиском. Про це повідомила Чернівецька міська рада, попередивши містян про можливі незручності.

Що саме змінилося

Через знижений тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків вода може бути відсутня повністю. На нижніх поверхах подача збережеться, однак напір буде помітно слабшим, ніж зазвичай.

Такі заходи пов'язані з ремонтними роботами на мережах водопостачання. Комунальники не називають точної дати завершення робіт, тож мешканцям варто заздалегідь подбати про запас води.

Кому найважче

Найперше незручності відчують мешканці верхніх поверхів — дев'яти- і десятиповерхівок, а також ті, чиї квартири розташовані найвище від рівня вулиці. Вода може не доходити до кранів у години пікового споживання, особливо зранку та ввечері.

Як повідомляє Чернівецька міська рада у своєму офіційному телеграм-каналі, про повернення до звичного режиму подачі води містян поінформують додатково.

Що робити мешканцям

Аби уникнути незручностей, комунальники радять заздалегідь набрати воду в ємності: на технічні потреби та для приготування їжі. Особливо це стосується родин, які мешкають на верхніх поверхах.

Якщо води немає тривалий час і це не пов'язане з графіком зниження тиску, мешканці можуть звертатися до диспетчерської служби водоканалу за роз'ясненнями.

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