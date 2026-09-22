Українці, які переїхали до британського графства Суррей за програмою Homes for Ukraine, можуть отримати до £750 на професійне навчання.

Навчальні програми для українців продовжують розширюватися за кордоном — українці, які переїхали до британського графства Суррей за програмою Homes for Ukraine, тепер можуть отримати грант до £750 на професійне навчання.

Про таку можливість повідомляє ВВС. Місцева влада Суррею пропонує фінансову допомогу, щоб українці могли оплатити професійні курси та здобути кваліфікацію, потрібну для працевлаштування у Великій Британії.

Хто може отримати грант

Головна умова — проживання у графстві Суррей і наявність статусу за програмою Homes for Ukraine. Це британська урядова схема, за якою українці, що рятувалися від війни, могли оселитися в родинах місцевих мешканців-спонсорів.

Суррей — графство на південному сході Англії, на південний захід від Лондона. Саме тут місцева рада вирішила підтримати українців, які хочуть швидше адаптуватися до британського ринку праці.

На що спрямовані гранти

Грант до £750 розрахований на професійне навчання — оплату курсів і кваліфікацій, які дозволяють швидше знайти роботу. Йдеться про практичні професійні навички, а не про академічну освіту в університеті.

Як дізнатися про оформлення

Оскільки гранти розподіляє місцева рада, українцям, які проживають у Сурреї, варто звернутися безпосередньо до Surrey County Council або до служби підтримки програми Homes for Ukraine. Там підкажуть, які курси доступні, та допоможуть подати заявку на фінансування.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне навчання в автошколі для військових: хто може отримати права за державні кошти.

Також Politeka повідомляла, грант на енергонезалежність для багатоповерхівок: хто та як може отримати до 300 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, ветеранів Рівненщини запрошують на навчання та конкурс громадських ініціатив.