Національний банк України дозволив розраховуватися за кордоном гривневими картками сервісу NovaPay. Клієнти тепер можуть оплачувати товари й послуги за кордоном, отримувати міжнародні перекази та приймати оплати від іноземців — у межах місячного ліміту 200 тисяч гривень.

Грошову допомогу українці оформлюють через «Дію», а Національний банк України водночас розширив іншу фінансову можливість: відтепер гривневими картками сервісу NovaPay можна розраховуватися за кордоном. Таке рішення регулятор ухвалив, щоб зрівняти в правах небанківських надавачів платіжних послуг і банки.

Формально дозвіл стосується всіх небанківських надавачів платіжних послуг, однак фактично банківські картки серед фінансових компаній, які не є банками, активно випускає лише NovaPay. Тому практично нововведення насамперед відчують клієнти цього сервісу, який входить до групи Nova «Нової пошти».

Перша зміна — оплата покупок за кордоном. Раніше власники карток NovaPay, навіть перебуваючи в Україні, не могли купувати щось в іноземних маркетплейсах чи оплачувати підписку на міжнародний стрімінг. Тепер розраховуватися за товари, роботи та послуги за кордоном можна в межах стандартного місячного ліміту — 200 тисяч гривень в еквіваленті.

Друга зміна — отримання міжнародних переказів у гривні. На гривневі рахунки NovaPay тепер можна отримувати гроші з-за кордону: кошти надходитимуть після конвертації іноземної валюти в гривню. Йдеться як про перекази через міжнародні платіжні системи, так і про прямі зарахування з іноземних рахунків, зокрема через SWIFT.

Третя зміна — приймання оплат від іноземців українським бізнесом. Підприємці, які відкрили рахунки в NovaPay (зокрема ФОП), зможуть зараховувати на гривневі рахунки оплату за свої товари та послуги від іноземних клієнтів — картками іноземних банків або переказами з рахунку на рахунок. Досі магазини з інтернет-еквайрингом від NovaPay не могли приймати картки іноземних банків.

Водночас частина обмежень для фінансової компанії зберігається: NovaPay, як і раніше, не може залучати депозити, відкривати валютні рахунки чи обмінювати валюту. Саме через такі обмеження група Nova «Нової пошти» шукає можливість відкрити власний банк — це може бути як окремий банк, так і отримання банківської ліцензії безпосередньо для NovaPay.

Які можливості з'явилися у клієнтів

Отже, власники гривневих карток NovaPay відтепер можуть:

оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном у межах 200 тисяч гривень на місяць;

отримувати міжнародні перекази на гривневий рахунок, зокрема через SWIFT;

приймати оплати від іноземців, якщо ведуть підприємницьку діяльність.

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