Підприємство критичної важливості збереже бронювання працівника навіть тоді, коли в штаті лишився єдиний військовозобов'язаний, попри кількісні ліміти уряду.

Правила бронювання працівників в Україні дозволяють підприємствам критичної важливості не дотримуватися стандартних кількісних лімітів, якщо в штаті залишився лише один військовозобов'язаний. Звільнення незаброньованого працівника при цьому не анулює відстрочку його колезі.

Про це повідомляють експерти з трудового права і кадрового обліку порталу Kadroland, передає Новини.LIVE.

Кадрові зміни і збереження відстрочки

На підприємствах критичної важливості часто трапляється ситуація, коли кількість військовозобов'язаних у штаті скорочується. Наприклад, у компанії працювали двоє таких фахівців: один мав відстрочку від призову, а інший — ні.

Якщо незаброньований співробітник вирішує звільнитися, у керівництва виникає питання про статус того, хто залишився. Експерти пояснюють: такі кадрові ротації не вимагають скасування вже наданого бронювання.

Що каже постанова уряду

Механізм збереження відстрочки чітко прописаний у Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженому постановою Кабінету Міністрів №76 від 27 січня 2023 року. Для критично важливих установ у документі передбачені спеціальні винятки.

Якщо на підприємстві залишається працювати лише один військовозобов'язаний, який підлягає бронюванню, стандартні обмеження щодо дозволеної кількості заброньованих автоматично перестають діяти. Причина, з якої зник другий працівник — звільнення чи виключення з військового обліку, — на статус єдиного фахівця не впливає: його бронювання залишається чинним і не анулюється.

Коли ліміти стають обов'язковими

Зовсім інакше правила працюють, якщо штат компанії більший. Пункти 8 і 9 Порядку №76 встановлюють чіткі кількісні обмеження для критичних підприємств, де працюють більше ніж двоє військовозобов'язаних.

У таких випадках ігнорувати ліміти вже неможливо. Керівники установ несуть пряму відповідальність за дотримання законодавства і мають постійно стежити, щоб кількість заброньованих працівників не перевищувала встановленої державою квоти.

Що робити підприємству

Не анулюйте бронювання єдиного військовозобов'язаного після звільнення його колеги — це не передбачено Порядком №76.

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Якщо в штаті більше двох військовозобов'язаних — дотримуйтеся кількісних лімітів за пунктами 8 і 9 Порядку №76.

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