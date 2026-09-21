Під час мобілізації в Україні громадяни мають право оскаржити в суді практично будь-яке рішення чи дію, якщо вважають, що їхні права були порушені. Водночас ефективність таких позовів залежить від конкретної ситуації, пояснила адвокатка Оксана Воробей.

Повістки для заброньованих працівників під час мобілізації в Україні — лише один зі спірних моментів, із якими доводиться стикатися військовозобов'язаним. Не менше питань викликає інше: які рішення ТЦК та висновки військово-лікарської комісії можна оскаржити через суд. Адвокатка Оксана Воробей у коментарі "РБК-Україна" пояснила, що оскаржити можна практично будь-яке рішення чи дію, однак ефективність позову залежить від конкретної ситуації.

Чи варто оскаржувати повістку

Оскарження повістки на практиці часто є недоцільним, оскільки вона переважно виконує лише функцію повідомлення особи про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування. Сама по собі повістка не є рішенням, яке суд може ефективно скасувати.

Що реально оскаржують найчастіше

Значно частіше предметом оскарження стають постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зокрема за порушення правил військового обліку. У таких справах уже можна аналізувати, чи відповідала повістка вимогам Порядку №560, чи була вона належним чином оформлена та вручена, а також чи була направлена засобами поштового зв'язку відповідно до встановленої процедури.

Що робити з висновком ВЛК

Щодо висновків військово-лікарських комісій, то в разі незгоди саме зі встановленим діагнозом варто спочатку звертатися зі скаргою до вищої комісії. До такої скарги обов'язково додають усі наявні медичні документи, висновки лікарів і результати обстежень, які можуть вплинути на оцінку стану здоров'я.

Коли справа доходить до суду

Якщо скарга до вищої комісії не дає результату, людина має право оскаржити рішення ВЛК в судовому порядку. У подібних справах суди зазвичай не скасовують сам медичний діагноз, а ухвалюють рішення про необхідність повторного проходження обстеження. Такий спосіб захисту у багатьох випадках є найбільш дієвим, адже під час мобілізації ВЛК нерідко проводять поспіхом і формально, без належного дослідження медичних документів або проведення необхідних обстежень.

Як оскаржити рішення: покроково

Визначте, яке саме рішення оскаржуєте — постанову про адмінвідповідальність чи висновок ВЛК.

У разі незгоди з діагнозом ВЛК спершу подайте скаргу до вищої військово-лікарської комісії, додавши всі медичні документи.

Якщо це не допомогло, звертайтеся з позовом до адміністративного суду.

Постанови про адмінвідповідальність можна оскаржувати одразу в судовому порядку.

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