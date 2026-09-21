Після смерті чоловіка чи дружини другий з подружжя може оформити собі пенсію у зв'язку з втратою годувальника. У ПФУ пояснили, за яких умов цю виплату взагалі призначають і коли вона буває більшою за попередню пенсію людини.

Пенсія в Україні може змінюватися з різних причин. Але перехід на виплату у зв'язку з втратою годувальника — окремий випадок, який вимагає свідомого рішення людини. Після смерті чоловіка або дружини другий з подружжя має право перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, і в частині випадків така виплата виявляється більшою за власну пенсію.

У Пенсійному фонді України наголосили: сам факт смерті дружини чи чоловіка автоматично пенсію не збільшує. Виплату призначають лише за виконання визначених законодавством умов, пояснили в ПФУ.

Що впливає на розмір нової виплати

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника розраховують з урахуванням одразу кількох чинників: яку пенсію отримував або мав би отримувати померлий; скільки непрацездатних членів сім'ї мають право на виплату; а також співвідношення власної пенсії людини та потенційної виплати після втрати годувальника.

Як пояснює Пенсійний фонд, якщо власна пенсія людини невисока, а померлий чоловік чи дружина мали більший страховий стаж або заробіток, перехід на нову виплату може відчутно вплинути на щомісячну суму. Водночас це не відбувається автоматично — людина сама вирішує, який вид пенсії їй вигідніше отримувати.

Як оформити перехід на нову виплату

Той, хто вже отримує власну пенсію, але має право на виплату у зв'язку з втратою годувальника, має подати заяву на перехід. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідними документами, після чого фахівці розрахують розмір нової виплати.

Які документи потрібні

Перед переходом варто з'ясувати, якою саме буде сума, адже різні види пенсій розраховуються за окремими правилами. Зазвичай для оформлення необхідні свідоцтво про смерть годувальника, документи, що підтверджують родинний зв'язок, паспорт та ідентифікаційний код заявника. Точний перелік уточнюють у сервісному центрі ПФУ або через особистий кабінет на порталі електронних послуг.

У ПФУ також нагадали, що пенсії в Україні можуть перераховуватися і з інших підстав — через зміни законодавства, індексацію або набуття додаткового страхового стажу. В окремих випадках такий перерахунок відбувається автоматично, без звернення людини.

Нагадаємо, студенти денної форми навчання, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, можуть офіційно працювати на канікулах без ризику втратити виплату — головна умова полягає у збереженні статусу учня та віку до 23 років.

Раніше Politeka повідомляла, пенсія у розмірі 30% від зарплати: у ПФУ розповіли, хто має право на такі виплати.