У 2026 році Пенсійний фонд України призначає окремим категоріям громадян державну пенсію у розмірі щонайменше 30% від грошового забезпечення або заробітної плати. Йдеться про виплати родинам військовослужбовців, які втратили годувальника.

Військова пенсія в Україні має низку окремих гарантій, серед яких — державна пенсія у розмірі щонайменше 30% від грошового забезпечення або заробітної плати померлого. Її призначають непрацездатним членам родини військовослужбовця, який загинув або помер.

Як пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області, нарахування проводять відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Гарантований мінімум у 30% застосовують, коли смерть або загибель сталася через нещасний випадок чи цивільну хворобу, не пов'язану безпосередньо з виконанням обов'язків військової служби.

Таку пенсію по втраті годувальника виплачують кожному непрацездатному члену сім'ї. Насамперед право на неї мають діти: неповнолітні (до 18 років), молодь віком від 18 до 23 років, яка навчається на денній формі, а також діти-сироти — до 23 років незалежно від того, чи продовжують вони навчання.

Якщо ж військовий загинув під час виконання службових обов'язків, зокрема у бойових діях, розмір виплат суттєво зростає. У такому разі держава виплачує 70% від грошового забезпечення (але не менше 12 810 гривень) батькам, дружині або чоловікові чи одній дитині. Якщо ж у сім'ї двоє чи більше дітей, кожному виплачують по 50% (але не менше 10 020 гривень на дитину).

Як оформити виплату

Процедура залежить від того, чи отримував військовослужбовець пенсію за життя. Якщо він був діючим військовим і пенсію ще не отримував, документи подають через уповноважений підрозділ силового відомства — Міноборони, МВС, СБУ тощо. Якщо годувальник уже перебував на пенсійному обліку, заяву подають безпосередньо до будь-якого сервісного центру ПФУ. За неповнолітніх дітей звертається законний представник — мати, батько або опікун.

Ключовим чинником для визначення розміру — 30% чи 70% — є формулювання у довідці військово-лікарської комісії (ВЛК) та акті розслідування причин смерті. Якщо в документі вказано «загибель під час захисту Батьківщини» або «виконання обов'язків військової служби», застосовують максимальну ставку. Запис «проходження військової служби» без прив'язки до бойового завдання означає мінімальні 30%. Рішення ВЛК родичі можуть оскаржити в центральній комісії або в суді.

Вчасне збирання документів і чітке розуміння юридичних підстав щодо причин загибелі дозволяє родинам отримати повний обсяг допомоги, гарантований державою.

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