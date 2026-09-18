Чоловіки, яких раніше виключили з військового обліку через відбування покарання за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, не підлягають повторній постановці на облік. Юрист пояснив, чому вимоги ТЦК стати на облік у таких випадках порушують закон.

Правила військового обліку в Україні мають один нюанс, про який мало хто згадує: частина чоловіків назавжди позбулася статусу військовозобов'язаного ще до повномасштабної війни, тож жодні повістки їх більше не стосуються.

Йдеться про осіб, яких виключили з військового обліку через відбування покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкі або особливо тяжкі злочини. За старою редакцією закону «Про військовий обов'язок і військову службу» — підпункт 6 пункту 6 статті 37 — такі громадяни назавжди втратили статус військовозобов'язаних.

Про це заявив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE. Він підкреслив, що цей статус не є тимчасовим, тож вимоги ТЦК та СП стати на облік у таких випадках порушують закон.

Чому повторна постановка на облік незаконна

Юрист нагадує про норми Конституції. Стаття 58 Основного закону гарантує, що закони не мають зворотної сили, якщо вони не скасовують або не пом'якшують відповідальність. А стаття 19 забороняє примушувати людей до дій, не передбачених законодавством.

Окремо стаття 19 зобов'язує посадових осіб діяти виключно в межах своїх повноважень. Тож працівники ТЦК не мають права вимагати повторної постановки на облік від людини, у чиєму військовому квитку вже стоїть штамп про зняття з обліку.

Як поводяться ТЦК на практиці

На практиці представники військкоматів нерідко ігнорують паперові довідки зі старими позначками про виключення. Свої дії вони виправдовують потребою пройти військово-лікарську комісію та обов'язковим оновленням даних у системі «Оберіг».

Якщо людину з відміткою про зняття з обліку все ж неправомірно знову ставлять на облік, юрист радить оскаржувати таке рішення в суді. Показовим є рішення Одеського окружного адміністративного суду від 24 липня 2025 року у справі № 420/1111/25.

Там чоловік звернувся до суду, бо ТЦК відмовився внести до електронного реєстру дані про його виключення з обліку, яке сталося ще 2020 року через засудження за тяжкий злочин. Суд визнав дії ТЦК і СП протиправними: відмова не мала належного обґрунтування та не відповідала встановленій закону формі.

За підсумками суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву колишнього засудженого та ухвалити законне рішення.

Що робити, якщо вас знову поставили на облік

Якщо вас виключено з обліку за старою редакцією закону, а ТЦК вимагає знову стати на облік, зберігайте всі документи. Вирішальний аргумент — військовий квиток із відміткою про зняття з обліку.

Зафіксуйте письмово факт вимоги стати на облік.

Зберігайте копії всіх довідок та відміток про зняття з обліку.

Оскаржуйте дії ТЦК у суді — рішення військомата може бути визнано незаконним.

Юрист підсумовує: намагаючись упорядкувати облік без реальних правових підстав, працівники військкоматів часто перетинають межу своїх повноважень, хоча закон позбавляє таких громадян статусу раз і назавжди.

Раніше Politeka повідомляла, юрист пояснив, коли можна законно відмовитися від повістки ТЦК.

Як повідомляла Politeka, юристка назвала порушення ТЦК, які можна оскаржити.