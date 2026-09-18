У Пирятинській громаді на Полтавщині Держпродспоживслужба перевірила магазини та виявила завищені націнки на соціально значущі продукти — після втручання ціни знизили.

Ціни на продукти у Полтавській області продовжують рости, тож фахівці Держпродспоживслужби взялися перевіряти, чи не завищують торговельні мережі націнки на соціально значущі товари — і знайшли порушення одразу в трьох магазинах Пирятинської громади.

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Полтавській області (про це пише Тижневик «ЕХО»), контрольні заходи провели 2 вересня 2026 року в межах роботи із запобігання неконтрольованому зростанню цін на продукти першої потреби.

Що знайшли під час перевірки

Загалом інспектори обстежили чотири об'єкти торгівлі. Порушення порядку формування цін виявили на трьох із них — це 75% перевірених магазинів. Після втручання підприємці знизили ціни до економічно обґрунтованого рівня, зменшивши торговельну націнку з 25% до дозволених 10%.

Які товари подешевшали

Цінники змінили насамперед на дві позиції:

Олія соняшникова рафінована ТМ "Алексис" (1 л) — ціна впала з 90,00 грн до 84,00 грн, націнку знизили з 18% до 10%;

— ціна впала з 90,00 грн до 84,00 грн, націнку знизили з 18% до 10%; Тушка куряча — вартість зменшилася зі 100,00 грн до 88,00 грн за кілограм, націнку зрізали з 25% до 10%.

Це означає, що в цих торгових точках покупці фактично переплачували: олія коштувала на 6 гривень дорожче, а курятина — на 12 гривень за кілограм більше, ніж мала б.

Куди скаржитися на завищені ціни

Жителям Полтавщини нагадують: якщо ви помітили необґрунтоване зростання цін на продукти першої потреби, про це варто повідомити фахівців Держпродспоживслужби. Цілодобова гаряча лінія працює за номером +38 (093) 362-05-36, також можна телефонувати (0532) 60-66-47.

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