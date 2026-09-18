Міністерство освіти і науки роз'яснило, як школам діяти під час повітряних тривог на масових освітніх заходах. Тепер лінійки, концерти, екскурсії та олімпіади мають чіткий алгоритм: захід призупиняють, а учасників організовано ведуть до укриття.

Нові правила для шкіл в Україні продовжують змінюватися — Міністерство освіти і науки пояснило, як закладам освіти діяти під час повітряних тривог на масових освітніх і наукових заходах. Йдеться про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану.

Як повідомляє сайт МОН, сигнал «Повітряна тривога» тепер ділиться залежно від рівня загрози: жовтий рівень означає дронову загрозу, а червоний — ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу.

Документ містить спільні підходи, за якими школи можуть оцінити власну спроможність і заздалегідь підготувати кілька сценаріїв організації освітнього процесу. Це дозволить не ухвалювати рішення щоразу в момент виникнення нових ризиків, а мати зрозумілий алгоритм переходу між форматами навчання та визначені дії для кожного сценарію.

Що вважається масовим освітнім заходом

У рекомендаціях ідеться про заходи поза затвердженим розкладом навчальних занять чи графіком зовнішнього оцінювання, які передбачають одночасне скупчення учасників освітнього процесу або залучення зовнішніх відвідувачів. Це лінійки, урочистості та загальні збори, екскурсії, конференції, форуми, семінари, публічні захисти дисертацій, дні відкритих дверей, олімпіади, хакатони, ярмарки вакансій і дні кар'єри, тренінги, посвяти у студенти, вручення дипломів, концерти, фестивалі та спортивні змагання.

Як діяти під час тривоги

Безпека залишається пріоритетом. У разі оголошення жовтого чи червоного рівня загрози масовий захід, який проходить у незахищеному приміщенні або на відкритій території, необхідно негайно призупинити. Організатори мають повідомити учасників про рівень загрози та забезпечити їхнє організоване переміщення до укриття.

Продовжити захід безпосередньо в укритті можна лише якщо це заздалегідь передбачено планом проведення, укриття може безпечно вмістити всіх присутніх, а проведення заходу не заважає використанню укриття за його прямим призначенням. В інших випадках захід може бути продовжений тільки після офіційного відбою повітряної тривоги.

Як підготувати масовий захід

Рішення про проведення заходу ухвалює керівник закладу освіти з урахуванням безпекової ситуації, рішень військової адміністрації та встановленого на території порядку погодження масових заходів. МОН рекомендує проводити їх лише за наявності придатного укриття, місткість якого дозволяє розмістити всіх учасників, організаторів і відвідувачів. Саме місткість укриття, а не приміщення заходу, має визначати максимальну кількість учасників.

Перед проведенням заходу треба визначити відповідальних за оповіщення та супровід людей до укриття, перевірити маршрути, врахувати потреби людей з інвалідністю та маломобільних груп, забезпечити засоби першої медичної допомоги і заздалегідь поінформувати учасників про порядок дій. Персональну відповідальність за безпеку учасників несе керівник закладу освіти.

Порядок, місце, час проведення та безпековий протокол кожного заходу потрібно попередньо погоджувати з місцевою військовою адміністрацією, якщо це передбачено окремим рішенням. Якщо військові адміністрації або органи місцевого самоврядування встановили суворіші обмеження, організатори мають керуватися саме ними.

Рекомендації розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року № 1092 «Деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу». Вимоги до безпеки залишаються незмінними: заклади освіти можуть працювати очно лише за наявності укриття, а під час загрози педагоги та учні мають пройти до нього і, за можливості, продовжити навчання в безпечному місці.

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