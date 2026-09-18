За січень–серпень 2026 року Україна ввезла 56,5 тис. тонн молочної продукції — на 39% більше, ніж торік. Країна фактично стала нетто-імпортером молочки, і це може вплинути на ціни в магазинах.

Подорожчання продуктів в Україні набирає обертів — за січень–серпень 2026 року імпорт молочної продукції зріс одразу на 39% в обсязі, до 56,5 тис. тонн. Водночас експорт молочки просів, тож країна фактично перетворилася на нетто-імпортера.

Про це свідчать дані Асоціації виробників молока, які наводить видання Delo.ua. За вісім місяців Україна скоротила експорт молочної продукції на 7% у натуральному вираженні та на 17% у грошовому — до 86,92 тис. тонн на 248,79 млн доларів.

Імпорт натомість додав 39% за обсягом і 23% за вартістю. Через це витрати на закупівлю молочки з-за кордону перевищили виручку від її продажу — від'ємне зовнішньоторговельне сальдо за вісім місяців становило 4,34 млн доларів.

Що саме везуть в Україну

Найбільшу частку в імпорті — 58% — займають сири. Структура українського експорту орієнтована переважно на продукцію з нижчою маржинальністю: морозиво займає 26%, згущене молоко та вершки — 25%, сири — 17%, вершкове масло — 11%, а сироватка — 7%.

Головними ринками збуту української молочки лишаються країни Європейського Союзу, Молдова та Південний Кавказ. У серпні імпорт молочних продуктів скоротився на 6% проти липня, проте проти серпня минулого року зріс одразу на 59%.

Чого чекати з цінами

У виданні звертають увагу, що перебої в ланцюгах постачання, зростання витрат на виробництво, переробку та логістику вже створюють передумови для підвищення цін на молочну продукцію в Україні. У серпні сальдо знову залишилося від'ємним — 3,34 млн доларів.

Експорт молочки в серпні просів на 11% за обсягом і на 18% за виручкою порівняно з липнем, хоча в річному вираженні зафіксовано невелике зростання на 7%. Тобто українські виробники поступово втрачають позиції на зовнішніх ринках, а внутрішній попит дедалі більше закриває імпорт.

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