У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі, перевищивши липневу траєкторію оцінок регулятора. Голова НБУ пояснив, які чинники й надалі підігріватимуть ціни.

Подорожчання тютюну та алкоголю у Черкаській області стало частиною ширшої картини зростання цін, і тепер Національний банк України попереджає: інфляція найближчими місяцями може виявитися вищою, ніж передбачав його попередній прогноз.

У серпні 2026 року споживча інфляція пришвидшилася до 8,1% у річному вимірі, дещо перевищивши траєкторію липневих оцінок регулятора.

Що підштовхує ціни вгору

Основними чинниками цінової динаміки НБУ називає три групи: подорожчання пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході, підвищення окремих адміністративних тарифів та наслідки атак Росії на об'єкти логістики, виробництва й енергетичної інфраструктури.

Голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу зазначив: «Базова інфляція упродовж останніх місяців залишалася на високому рівні. Фундаментальний ціновий тиск підживлює подальше зростання виробничих витрат бізнесу, зокрема на електроенергію, логістику та оплату праці».

За словами Пишного, попри воєнні ризики, ринок праці та споживчий попит залишаються стійкими, а високі темпи зростання середніх зарплат додатково підтримують ціновий тиск.

Як регулятор реагуватиме на прискорення інфляції

Регулятор дав зрозуміти, що утримання інфляційного тиску під контролем може потребувати жорсткішої монетарної позиції. Різке подорожчання пального й тарифів укупі з руйнуванням логістики означає, що наступний прогнозний перегляд НБУ може виявитися суттєвішим, ніж очікували аналітики.

Для пересічного українця це означає, що ціни на товари й послуги продовжуватимуть зростання в найближчі місяці. Найбільше на них тиснуть пальне, енергоносії та адміністративні тарифи, які закладаються у вартість майже всього споживчого кошика.

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