Перевірка доходів пенсіонерів у Пенсійному фонді стосується насамперед тих, хто оформлює субсидії та пільги — у Міністерстві соціальної політики пояснили, коли можуть вимагати підтвердження доходу.

Пенсійний фонд України має право перевіряти доходи пенсіонерів під час призначення житлових субсидій, пільг на оплату комунальних послуг та окремих соціальних виплат. Інформацію про доходи можуть запитувати щоразу, коли людина претендує на додаткову державну підтримку, — а не на основну виплату.

Як пояснюють у Мінсоцполітики, ПФУ може вимагати відомості про доходи та документи, які їх підтверджують. Це потрібно, щоб оцінити фактичне матеріальне становище пенсіонера і визначити, чи має він право на конкретну субсидію, пільгу або іншу виплату.

Окремо у відомстві наголошують: перевірка може стосуватися й українців, які перебувають за кордоном та отримують там пенсійні виплати. Сам факт отримання пенсії не дає автоматичного права на всі види соціальної допомоги — під час призначення враховується сукупне матеріальне становище отримувача.

Як перевірити свої дані та що потрібно підтверджувати

Пенсіонер може самостійно перевірити інформацію, яка впливає на розмір майбутньої пенсії, через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду. Там доступні дані про страховий стаж, електронна трудова книжка та форма ОК-5, де можна переглянути офіційні доходи за роками.

Для підтвердження доходу Фонд може попросити довідки та документи, що підтверджують отримані суми, — зокрема ті, які пенсіонер отримує за межами України. Тому перед оформленням субсидії чи пільги варто заздалегідь зібрати документи про всі джерела доходу.

Окремо в Україні діє автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють: він стосується тих, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжував працювати й накопичив необхідний додатковий страховий стаж. Для такого перерахунку окремо звертатися до ПФУ не потрібно.

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