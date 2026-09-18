Військові на Хмельниччині можуть придбати житло в кредит під 3% річних за державною програмою «єОселя», однак приймання нових заявок тимчасово призупинили.

Ціни на продукти у Хмельницькій області вже зростають, а для українських захисників і далі гостро стоїть питання власного житла. Державна програма «єОселя» дає змогу військовим та їхнім родинам купити квартиру в кредит під 3% річних, однак наразі приймання нових заявок тимчасово призупинили.

Про це повідомляє видання «День за днем». «єОселя» — це програма пільгової іпотеки, яку адмініструє Українська фінансова житлова компанія. Найвигіднішу ставку — 3% річних — отримують саме ті, хто захищає країну, та їхні родини.

Хто може взяти кредит під 3%

За ставкою 3% річних житло можуть придбати:

військовослужбовці Збройних сил України за контрактом та резервісти;

працівники сектору безпеки й оборони — поліція, Національна гвардія, прикордонники, рятувальники ДСНС, СБУ;

медики, педагоги та науковці закладів державної і комунальної форми власності.

Для решти охочих діє ставка 7% річних: це ветерани, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які не мають власного житла або володіють меншою площею за норматив — 52,5 м² для однієї людини чи 21 м² на кожного члена родини.

На яких умовах видають кредит

За програмою можна придбати квартиру в новобудові або житло на вторинному ринку, що відповідає вимогам програми. Перший внесок стартує від 10% вартості оселі, а термін кредитування сягає 20 років. Погашати кредит можна достроково без штрафних санкцій.

Як оформити кредит

Обрати житло, яке відповідає умовам програми. Подати заявку через портал «Дія» або у банків-партнерів «єОселі». Пройти перевірку: вік, наявність доходів, відсутність власної великої житлоплощі. Після схвалення укласти кредитний договір і внести перший внесок.

Чому тимчасово не приймають заявки

Голова Держмолодьжитла Микола Марчук пояснював, що визначення того, хто отримає пільгову іпотеку, тепер вирішує не черга, а випадковий алгоритм. Із цим оновленням правил і пов'язана тимчасова пауза: нові умови програми мають запрацювати з жовтня. Тим, хто вже подав документи, радять стежити за статусом заявки в особистому кабінеті.

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