Свинина в духовці, запечена за цим рецептом, виходить настільки ніжною, що легко розпадається на волокна — усе завдяки повільному тривалому запіканню та сухому маринуванню.

Соковите куряче філе в духовці ми вже публікували — а свинина в духовці готується зовсім інакше. Щоб м'ясо вийшло ніжним і розсипчастим, його слід запікати довго й повільно, за низької температури.

Цей рецепт свинини в духовці — про результат, а не про швидкість. Секрет у сухому маринуванні впродовж ночі, яке просолює м'ясо до самої середини, та в повільному запіканні: так м'ясо втрачає менше соку і легко розпадається на волокна.

Інгредієнти для свинини в духовці

свиняча лопатка з кісткою (бостонський окіст) — 4–5 кг;

пиво (будь-яке, крім дуже темного) — для рідини у формі;

вода — за потреби;

для натирання: цукор, сіль, чорний перець і суміш сухих спецій;

для барбекю-соусу: кетчуп, яблучний оцет, світла меляса, вустерширський соус, табаско (за бажанням), цукор, гірчичний порошок, часниковий порошок.

Як приготувати свинину в духовці: покроково

Натерти м'ясо. Змішайте в невеликій мисці цукор, сіль, перець і сухі спеції. Добре натріть лопатку з усіх боків, утираючи суміш в усі заглиблення. Найщедріше вкрийте верхню частину.

Замаринувати. Покладіть м'ясо жировою стороною догори та залиште в холодильнику без накривання на 24–48 годин. За цей час сіль просочить м'ясо до середини, а поверхня підсохне — це запорука рум'яної скоринки. Перед запіканням злийте рідину, що зібралася в посудині.

Запекти. Перекладіть м'ясо у форму для запікання. Налийте навколо пиво та воду так, щоб рівень рідини сягав приблизно 2,5 см. Запікайте свинину в духовці без накривання 12 годин за температури 110 °C. Усередині м'ясо сягне близько 95 °C і стане настільки м'яким, що легко розійдеться на волокна.

Розібрати на волокна. Дістаньте м'ясо з духовки та тримайте цілим до моменту подачі. Розбирайте свинину на волокна якомога ближче до подавання, аби зберегти максимум соку.

Приготувати соус. З'єднайте кетчуп, яблучний оцет, мелясу, вустерширський соус, цукор, гірчичний і часниковий порошки; за бажанням додайте трохи табаско. Прогрійте соус і подавайте до м'яса.

Свинину в духовці найсмачніше подавати в булочках із барбекю-соусом, капустяним салатом і хрусткими коржами. Якщо запікаєте заздалегідь, повністю остудіть м'ясо без накривання, а перед подачею прогрійте цілим шматком у духовці за 150 °C близько 2 годин і лише тоді розбирайте на волокна.

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