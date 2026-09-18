Свинина в духовке, запечённая по этому рецепту, получается настолько нежной, что легко распадается на волокна — всё благодаря медленному длительному запеканию и сухому маринованию.

Сочное куриное филе в духовке мы уже публиковали — а свинина в духовке готовится совсем иначе. Чтобы мясо получилось нежным и рассыпчатым, его нужно запекать долго и медленно, при низкой температуре.

Этот рецепт свинины в духовке — про результат, а не про скорость. Секрет в сухом мариновании в течение ночи, которое просаливает мясо до самой середины, и в медленном запекании: так мясо теряет меньше сока и легко распадается на волокна.

Ингредиенты для свинины в духовке

свиная лопатка с костью (бостонский окорок) — 4–5 кг;

пиво (любое, кроме очень тёмного) — для жидкости в форме;

вода — при необходимости;

для натирания: сахар, соль, чёрный перец и смесь сухих специй;

для барбекю-соуса: кетчуп, яблочный уксус, светлая меласса, вустерширский соус, табаско (по желанию), сахар, горчичный порошок, чесночный порошок.

Как приготовить свинину в духовке: пошагово

Натереть мясо. Смешайте в небольшой миске сахар, соль, перец и сухие специи. Хорошо натрите лопатку со всех сторон, втирая смесь во все углубления. Щедрее всего покройте верхнюю часть.

Замариновать. Положите мясо жировой стороной вверх и оставьте в холодильнике без накрытия на 24–48 часов. За это время соль просочит мясо до середины, а поверхность подсохнет — это залог румяной корочки. Перед запеканием слейте жидкость, собравшуюся в посуде.

Запечь. Переложите мясо в форму для запекания. Налейте вокруг пиво и воду так, чтобы уровень жидкости достигал примерно 2,5 см. Запекайте свинину в духовке без накрытия 12 часов при температуре 110 °C. Внутри мясо достигнет примерно 95 °C и станет настолько мягким, что легко разойдётся на волокна.

Разобрать на волокна. Достаньте мясо из духовки и держите целым до момента подачи. Разбирайте свинину на волокна как можно ближе к подаче, чтобы сохранить максимум сока.

Приготовить соус. Соедините кетчуп, яблочный уксус, мелассу, вустерширский соус, сахар, горчичный и чесночный порошки; по желанию добавьте немного табаско. Прогрейте соус и подавайте к мясу.

Свинину в духовке вкуснее всего подавать в булочках с барбекю-соусом, капустным салатом и хрустящими коржами. Если запекаете заранее, полностью остудите мясо без накрытия, а перед подачей прогрейте целым куском в духовке при 150 °C около 2 часов и только потом разбирайте на волокна.

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