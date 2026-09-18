Панкейки в немецком стиле, или Dutch Baby, — это настоящее зрелище в духовке: тесто надувается пышной корочкой, а внутри остаётся нежная, кремовая сердцевина. Приготовить их проще, чем кажется, и переворачивать на сковороде ничего не нужно.

Рецепт тонких блинов на молоке мы уже публиковали — а панкейки в немецком стиле готовятся совсем иначе и выпекаются в духовке.

Немецкие панкейки, или Dutch Baby, — это большой пышный блин-«запеканка», который во время выпекания надувается высокими хрустящими бортиками, а внутри остаётся нежной, почти кремовой серединкой. Это нечто среднее между крепами и поповером, и главная прелесть рецепта в том, что ничего не нужно переворачивать или жарить порциями: всё тесто выливается в одну горячую сковороду и отправляется в духовку.

Ингредиенты для панкейков

3 крупных яйца комнатной температуры (подержите их в тёплой воде 5 минут);

120 г муки (примерно полстакана);

120 мл цельного молока комнатной температуры;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

щепотка соли;

щепотка молотого мускатного ореха (по желанию);

3 столовые ложки сливочного масла (несолёного).

Как приготовить панкейки: пошагово

Разогрейте духовку. Установите температуру 220 °C. Поставьте в духовку жаростойкую сковороду (чугунную или из нержавеющей стали) и дайте ей прогреться минимум 8 минут.

Сделайте тесто. Пока сковорода нагревается, сложите в чашу блендера яйца, муку, молоко, сахар, соль, мускат и ваниль. Взбейте на высокой скорости 30 секунд до однородности, посередине соскребите муку со стенок, чтобы всё хорошо перемешалось.

Смажьте сковороду. Осторожно выньте горячую сковороду из духовки с помощью прихваток. Положите 3 столовые ложки масла, поверните сковороду, чтобы масло растопилось и покрыло дно и бортики. Масло должно шипеть.

Вылейте тесто. Вылейте всё тесто в центр смазанной сковороды и сразу верните её в духовку.

Выпекайте. Пеките 16–18 минут, пока панкейк не поднимется и не станет золотистым по краям.

Доставайте панкейки из духовки только в прихватках, чтобы не обжечься, и подавайте сразу: они быстро оседают и теряют свою эффектную пышность. Поэтому топпинги лучше подготовить заранее. К такому блюду отлично подходят сахарная пудра, свежие ягоды или нарезанные фрукты, домашний клубничный соус, медовое масло, взбитое с корицей, или кленовый сироп с протёртой малиной. Тесто можно замесить заранее и подержать в холодильнике, а перед выпеканием быстро размешать венчиком.

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