Мобилизация в Украине предусматривает возможность оспорить заключение военно-врачебной комиссии, которое не отражает реальное состояние здоровья. В Минобороны объяснили, куда подавать жалобу и какие документы готовить.

Мобилизация: адвокат рассказала, как обжаловать ВВК из-за отсутствия врача — тема, волнующая многих военнообязанных. В этом случае речь идет о более широком механизме: если заключение военно-врачебной комиссии не соответствует реальному состоянию здоровья, его можно оспорить в досудебном или судебном порядке.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. На досудебный этап закон отводит 30 дней: именно в течение этого срока нужно подать жалобу и необходимые документы в вышестоящую ВВК, чтобы получить направление на повторный медицинский осмотр.

Ключевой момент, который важно понимать: суд не оценивает диагнозы и не устанавливает реальную картину заболеваний. Судьи проверяют исключительно соблюдение процедуры прохождения самой комиссии. Именно поэтому путь к объективному заключению всегда начинается с обязательного досудебного этапа.

Какие документы нужны для обжалования

К жалобе обязательно прилагается полный пакет документов. Нужно отправить все имеющиеся медицинские справки, копию предыдущего заключения военно-врачебной комиссии, а также копию военного билета или удостоверения офицера.

Собранные материалы можно принести в вышестоящую инстанцию лично. Другой надежный вариант — отправить их по почте на адрес соответствующей ВВК. Важно: это должно быть ценное письмо с описью вложения и обязательным уведомлением о вручении.

Что делает вышестоящая комиссия и что проверяет суд

По итогам рассмотрения документов вышестоящая комиссия анализирует оспариваемое заключение. Если приведенные аргументы весомы, гражданина направляют на повторное медицинское обследование. Новое решение, принятое по его результатам, становится окончательным и учитывается военкоматом.

Если первоначальное решение выносила комиссия при городском или областном ТЦК, жалобу рассматривают штатные структуры — региональная или Центральная военно-врачебная комиссия. Закон предусматривает два механизма защиты: досудебное обжалование и обращение в суд.

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