Дефицит горючего в Украине не ожидается, однако из-за прицельных атак россиян на логистику возможны временные перебои с поставками — водителям и бизнесу советуют сформировать небольшой резерв.

Цены на топливо в Украине снова выросли, а теперь эксперты советуют украинцам заранее позаботиться о небольшом резерве бензина и дизеля.

В Украине сейчас нет оснований ожидать общего дефицита горючего. Однако из-за прицельных ударов российских оккупантов по топливной инфраструктуре возможны временные перебои с поставками. Чтобы избежать очередей на АЗС и ажиотажа, водителям, бизнесу и местным властям стоит заранее сформировать определенный резерв.

Об этом заявил директор консалтинговой группы «А-95» и эксперт топливного рынка Сергей Куюн, сообщает ТСН со ссылкой на Новини.LIVE.

Что именно советует эксперт

Куюн уверяет: заправочные станции работают, поставки продолжаются, и с топливом «все будет хорошо». Поэтому ситуацию стоит воспринимать не как начало кризиса, а как террор против мирного населения, отметил специалист.

«У меня нет сомнений, что с топливом все будет хорошо. Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация вокруг атак на наши логистические коридоры. Если враг будет атаковать, а он это уже делает, то я не исключаю, что могут быть определенные перебои с поставками», — отметил он.

По словам эксперта, при повреждении ключевых маршрутов понадобится определенное время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков новыми каналами. Именно для того, чтобы безболезненно пережить эти технические паузы, специалист советует не откладывать заправку и подготовить небольшие запасы.

Кому нужен запас топлива

Сергей Куюн призвал всех, у кого есть такая возможность, — от простых водителей до общественных организаций, муниципалитетов и коммерческих промышленных компаний — иметь определенный запас топлива.

«Я призываю тех, у кого есть такая возможность — от водителей до общественных организаций, муниципалитетов, коммерческих промышленных компаний, — все же иметь определенный запас топлива, чтобы пройти эти периоды, когда мы будем налаживать новые каналы поставок или просто их ремонтировать», — посоветовал эксперт.

Такой резерв, подчеркнул он, не пропадет: «А топливо и эти деньги — они не пропадут». Основная цель призыва — избежать ажиотажа, при котором все одновременно бросятся на заправку. Эксперт подчеркнул: нужно быть готовыми к возможным паузам заранее.

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