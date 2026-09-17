Мобилизация в Украине продолжается, и вокруг действий сотрудников территориальных центров комплектования не утихают споры. Юристы объяснили, куда представители ТЦК имеют право заходить для проверки документов, а куда — нет.

Вопрос о том, имеет ли ТЦК право «выбивать» двери во время мобилизации, обострился после инцидента в городе Смела Черкасской области. В сети появилось видео, на котором мужчины в военной форме взламывают замок на дверях частного деревообрабатывающего предприятия. Владелица бизнеса вызвала полицию и подала два заявления — в областной ТЦК и в правоохранительные органы.

Что пообещали в Черкасском областном ТЦК

После распространения видео в соцсетях Черкасский областной территориальный центр комплектования заявил, что проводит служебную проверку. В ведомстве подчеркнули: если факт превышения служебных полномочий будет доказан, военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную законом. О результатах проверки пообещали сообщить дополнительно.

Куда ТЦК имеет право заходить

Юрист Сергей Старенький подчеркнул: оповещение — это вручение повесток, проверка документов и предоставление разъяснений. А вот проникновение в помещение, находящееся в частной собственности, разрешается только с разрешения владельца или по решению суда, и то лишь правоохранительным органам.

ТЦК не является правоохранительным органом, поэтому самостоятельно входить на частную территорию не может. Исключение — если есть распоряжение военного коменданта и рядом присутствует полиция. То есть законным такое проникновение является лишь при наличии разрешения владельца, решения суда или сопровождения правоохранителей.

Адвокат по мобилизационному законодательству Екатерина Анищенко уточнила: действия ТЦК на территории частных предприятий без соответствующего распоряжения коменданта, без присутствия полиции и без согласия владельца — противоправны.

Кто подлежит мобилизации сейчас

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 31 октября. Обязательному призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными, не имеющие отсрочки и не забронированные. Мужчины до 25 лет могут быть мобилизованы лишь в отдельных случаях — если уже проходили службу или окончили военную кафедру. Женщины вступают в ряды ВСУ исключительно добровольно.