Мобілізація в Україні триває, і навколо дій працівників територіальних центрів комплектування не вщухають суперечки. Юристи розтлумачили, куди представники ТЦК мають право заходити для перевірки документів, а куди — зась.

Питання про те, чи має ТЦК право «вибивати» двері під час мобілізації, загострилося після інциденту в місті Сміла Черкаської області. У мережі з'явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі виламують замок у дверях приватного деревообробного підприємства. Власниця бізнесу викликала поліцію та подала дві заяви — до обласного ТЦК і до правоохоронців.

Що пообіцяли в Черкаському обласному ТЦК

Після поширення відео в соцмережах Черкаський обласний територіальний центр комплектування заявив, що проводить службову перевірку. У відомстві наголосили: якщо факт перевищення службових повноважень доведуть, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену законом. Про результати перевірки пообіцяли повідомити додатково.

Куди ТЦК має право заходити

Юрист Сергій Старенький наголосив: оповіщення — це направлення повісток, перевірка документів і надання роз'яснень. А ось проникнення до приміщення, що перебуває у приватній власності, дозволяється лише з дозволу власника або за ухвалою суду, і то тільки правоохоронним органам.

ТЦК не є правоохоронним органом, тому самостійно входити на приватну територію не може. Виняток — якщо є розпорядження військового коменданта і поруч присутня поліція. Тобто законним таке проникнення є лише за наявності дозволу власника, ухвали суду або супроводу правоохоронців.

Адвокатка з мобілізаційного законодавства Катерина Аніщенко уточнила: заходи ТЦК на території приватних підприємств без відповідного розпорядження коменданта, без присутності поліції і без згоди власника — протиправні.

Хто підлягає мобілізації на сьогодні

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили до 31 жовтня. Обов'язковому призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними, не мають відстрочки і не заброньовані. Чоловіки до 25 років можуть бути мобілізовані лише в окремих випадках — якщо вже проходили службу або закінчили військову кафедру. Жінки вступають до лав ЗСУ виключно добровільно.