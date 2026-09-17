В Одесі затвердили 31 житловий сертифікат за програмою «єВідновлення» для власників знищеного житла та 62 житлові ваучери для військових-переселенців.

Житлова підтримка в Одеській області набирає обертів — комісія міської ради з питань компенсації за знищене майно затвердила 31 житловий сертифікат і 62 ваучери на купівлю житла.

Про це повідомили в мерії Одеси. Засідання профільної комісії пройшло під головуванням першого віцемера Олександра Філатова, про це пише видання «Одесса News». Загалом фахівці розглянули 137 звернень громадян, зокрема юридично складні випадки щодо об'єктів з невизначеним або спірним правовим статусом.

31 сертифікат отримають власники житла, яке експерти визнали повністю знищеним, а право власності — належно оформленим. Частині заявників відмовили, оскільки технічне обстеження показало: їхні помешкання пошкоджені, а не зруйновані вщент. Такі звернення скерують на програму відновлення пошкодженого житла. Розгляд заяв щодо двох об'єктів наразі призупинено.

Окремо комісія схвалила 62 ваучери на придбання житла для внутрішньо переміщених осіб із числа учасників бойових дій, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Це дозволяє ветеранам придбати власне помешкання на підконтрольній Україні території.

«Забезпечення прав одеситів на отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно є одним із наших пріоритетів. Усі складні випадки, де є юридичні невизначеності щодо статусу приміщень або прав власності, ми скеровуємо на додаткове детальне вивчення у взаємодії з реєстраційними та юридичними органами, щоб знайти правове рішення в інтересах людей», — наголосив Олександр Філатов.

Як отримати житловий сертифікат за «єВідновленням»

Програма «єВідновлення» передбачає компенсацію за повністю знищене житло у вигляді житлового сертифіката. Заяву подають через застосунок «Дія»: власник вказує зруйнований об'єкт і підтверджує право власності. Далі спеціальна комісія проводить технічне обстеження, після чого ухвалює рішення про видачу сертифіката або відмову.

Якщо житло визнали пошкодженим, а не знищеним, у виплаті сертифіката відмовляють — натомість можна податися на компенсацію за ремонт. Для військових та їхніх родин, крім «єВідновлення», діють і інші житлові інструменти: пільгова іпотека за програмою «єОселя», ваучери для переселенців-учасників бойових дій та грошова компенсація за оренду житла.

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