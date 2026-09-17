У Пенсійному фонді пояснили, як офіційна зарплата впливає на розмір пенсії за віком: який період доходу беруть до уваги, за якою формулою рахують і скільки виходить за мінімальної зарплати.

Пенсійні виплати у Сумській області напряму залежать від офіційної зарплати, яку людина отримувала під час трудового життя. У Пенсійному фонді України детально пояснили, який дохід враховують при призначенні пенсії за віком і за якою формулою обчислюють підсумкову суму.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на одне з управлінь ПФУ, у 2026 році при призначенні пенсії за віком до розрахунку беруть зарплату (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас за бажанням майбутнього пенсіонера — і якщо стаж після цієї дати становить менш як 60 місяців — для обчислення зараховують дохід за будь-які 60 календарних місяців підряд до 30 червня 2000 року, незалежно від перерв.

За якою формулою рахують пенсію

Зарплату для визначення розміру пенсії у цьому році обчислюють за формулою: Зп = Зс × (Ск : К). Тут Зп — зарплата (дохід) застрахованої особи для розрахунку пенсії у гривнях, а Зс — середня зарплата в країні, з якої сплачено страхові внески, за три роки, що передують року призначення пенсії. Порядок визначення показників середньої зарплати затверджує Пенсійний фонд за погодженням із державними органами, що формують фінансову та економічну політику.

Дохід до 1 липня 2000 року враховують на підставі документів про нараховану зарплату — і довідку про зарплату мають підтверджувати первинні документи. А за період після 1 липня 2000 року дані беруть із системи персоніфікованого обліку. Якщо страхові внески сплачували з мінімальної зарплати, то при розрахунку пенсії врахують саме мінімальний розмір зарплати.

Скільки стажу потрібно у 2026 році

Щоб вийти на пенсію за віком у 60 років, потрібно щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки вимагають мінімум 23 роки стажу, а у 65 років — достатньо 15 років. Якщо необхідного стажу немає, замість пенсії людина зможе розраховувати лише на державну соціальну допомогу.

Скільки вийде за мінімальної зарплати

Як показують розрахунки пенсійного калькулятора, жінка, яка весь час отримувала офіційний дохід на рівні мінімальної зарплати і має не менше 15 років стажу, може претендувати лише на 1 421 гривню пенсії. Однак держава має доплатити до прожиткового мінімуму для непрацездатних — до 2 595 гривень. Якщо ж людина отримувала мінімальну зарплату, але накопичила повний страховий стаж (30 років для жінок і 35 — для чоловіків), розмір пенсії становитиме щонайменше 3 406 гривень на місяць.

Як перевірити свій стаж і дохід перед виходом на пенсію

Щоб заздалегідь дізнатися, який дохід і стаж зараховані, жителі Сумської області можуть звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або перевірити дані в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Там відображаються періоди страхового стажу та суми заробітку, з яких сплачено внески. Якщо за період до 2000 року даних бракує, варто заздалегідь підготувати довідки про зарплату й підтверджувальні документи.

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