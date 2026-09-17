Колишній військовий із Колумбії приїхав захищати Україну, а після тяжкого поранення на Сумщині залишився жити на Волині. Тепер він оформлює документи та будує нове життя за підтримки міграційної служби.

Допомога ветеранам на Волині має багато форм — від лікування до оформлення документів. Колишній військовий із Колумбії Леонель Асенсіо приїхав в Україну після початку повномасштабної війни, щоб стати на її захист, а тепер будує нове життя саме у Волинській області.

Історію іноземного добровольця розповіли в Державній міграційній службі України, як повідомляє ІА «Конкурент». До повномасштабного вторгнення Леонель майже нічого не знав про Україну. Однак, побачивши в новинах інформацію про війну та потребу України в допомозі, він вирішив приїхати й долучитися до захисту. До цього чоловік 13 років служив у збройних силах Колумбії.

Під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку Леонель отримав важке поранення. Після лікування військово-лікарська комісія визнала його непридатним до подальшої військової служби. Після цього чоловік опинився на Волині, де розпочався новий етап його життя — разом із процесом оформлення необхідних документів.

Як ветерану допомогли з документами

Процедура оформлення була тривалою, адже частини необхідних документів не вистачало. До роботи долучилися фахівці із супроводу ветеранів, перекладачі та працівники різних державних установ, які разом координували процес.

Ключову роль відіграли працівники Нововолинського відділу Міграційної служби Волинської області. Вони надали добровольцю необхідні роз'яснення, супроводжували проходження процедур і допомогли оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Що дає посвідка на тимчасове проживання

Цей документ дає Леонелю можливість легально жити та працювати в Україні, користуватися передбаченими соціальними гарантіями й планувати своє подальше життя. Нині чоловік поступово адаптується до життя на Волині, працює, вивчає українську мову та каже, що хотів би залишитися в Україні назавжди.

Україна дуже красива. Тут добрі люди. Я хотів би залишитися тут жити

У Державній міграційній службі зазначають, що історія колумбійця демонструє, як іноземці стають частиною українського суспільства, а підтримка державних служб допомагає тим, хто захищав Україну, розпочати нове життя після служби.