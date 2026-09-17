«Укрзалізниця» не планує скорочувати кількість поїздів до прифронтових областей, зокрема й до Херсонської. У компанії спростували чутки про нібито припинення сполучення з 2027 року.

Попри повне знеструмлення у Херсоні залізничне сполучення з областю не згортають. «Укрзалізниця» не планує скорочувати кількість поїздів до прифронтових регіонів, і Херсонська область — не виняток.

Про це в компанії повідомили медіа «Бабель». У пресслужбі перевізника спростували інформацію, що нібито з 2027 року поїзди припинять курсувати до Херсонської, Харківської, Чернігівської та Запорізької областей. Такі чутки минулого тижня активно ширилися в соцмережах.

Голова правління компанії Олександр Перцовський назвав ці заяви безпідставними, охарактеризувавши їх як інформаційну кампанію та «мрію ворога». «Укрзалізниця» запевняє: повністю залишати прифронтові громади без сполучення не збирається — там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Водночас ситуація на залізниці наприкінці літа різко ускладнилася через нові масовані обстріли. Лише з початку вересня росіяни атакували вже 22 локомотиви, дві третини з яких припали на пасажирські чи приміські рейси. Через це окремі маршрути можуть оперативно обмежувати або змінювати, проте після стабілізації рух відновлюють.

Графік руху на жовтень і листопад наразі ще розробляють. Остаточно його планують затвердити на початку грудня з огляду на безпекову ситуацію. Там, де через обстріли залізниця стає непроїзною, запроваджуватимуть комбіновані маршрути: поїзд плюс автобус.

Що сталося на Херсонщині 5 вересня

Нагадаємо, удень 5 вересня російські війська атакували реактивними безпілотниками потяг у районі залізничної станції «Чорнобаївка» на Херсонщині. Унаслідок ударів постраждали 55-річна працівниця залізниці та 18-річна дівчина, також було пошкоджено два тепловози.

Як пасажирам стежити за рейсами

Через постійну загрозу обстрілів час відправлення поїздів до прифронтових областей може змінюватися оперативно. Актуальний графік руху та можливі заміни маршрутів краще перевіряти в застосунку й на офіційному сайті «Укрзалізниці», а також на станціях відправлення. У разі тимчасового обмеження руху компанія обіцяє швидко відновлювати сполучення після стабілізації безпекової ситуації.