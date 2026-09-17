Ліміти на продаж продуктів «в одні руки» від торговельних мереж не означають дефіциту — у Мінагро запевнили, що товарних запасів достатньо.

Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10–15% через удари по логістиці, але дефіциту не буде — у Мінагро заспокоїли споживачів. Приводом для розʼяснення стали ліміти, які окремі торговельні мережі почали вводити на продаж частини товарів «в одні руки». У відомстві наголошують: це не ознака реальної нестачі продуктів, а передчасний захід ритейлерів, який лише провокує ажіотаж.

Пояснення міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького наводить AgroWeek. Він наголосив, що обмеження продажу окремих продуктів запровадили зарано: такі ліміти легко «зчитуються» покупцями як сигнал про дефіцит, навіть якщо товарні запаси насправді достатні.

Така практика, пояснює посадовець, здатна породити зайвий ажіотаж серед населення та створити ілюзію нестачі. Панічні закупівлі провокують штучний попит: люди купують більше, ніж потрібно, полиці порожніють ненадовго, а ринок отримує невиправданий стрибок цін.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства підтвердили: всі необхідні ресурси для виробництва й постачання продовольства наявні. Тому масові обмеження продажу з боку торговельних мереж не відповідають реальному стану справ, а забезпечення продовольчої безпеки країни триває у штатному режимі.

Відомство також звернулося до ритейлерів із проханням зважено підходити до будь-яких обмежень і уникати кроків, які можуть викликати зайву тривогу серед покупців. Замість різких лімітів — прозора комунікація про реальну наявність товару.

Як купувати спокійно і не піддаватися паніці

Споживачам радять зберігати спокій і планувати покупки розумно: брати стільки, скільки потрібно на найближчі дні, а не формувати запаси «про всяк випадок». Надмірні закупівлі — головний драйвер штучного дефіциту: найчастіше саме ажіотаж, а не брак товару, спустошує полиці.

Нагадаємо, напруга на продовольчому ринку виникла після ударів по логістичній інфраструктурі — саме тому частина мереж почала підстраховуватися лімітами. Однак у Мінагро підкреслюють: перебої мають тимчасовий характер, а виробничі потужності й запаси дозволяють уникнути справжнього дефіциту.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит ліків в Україні: які препарати можуть тимчасово зникнути з аптек.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які товари зникли з полиць супермаркетів.

Як повідомляла Politeka, дефіцит продуктів у Харкові: чи варто робити запаси.