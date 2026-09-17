За місяць курячі яйця в українських супермаркетах подорожчали в середньому на 12–15 гривень за десяток. Розповідаємо, які марки додали в ціні найбільше і чого чекати від цін до кінця осені.

Подорожчання продуктів у Рівненській області та в інших регіонах — не поодинокий випадок: у магазинах по всій Україні за останній місяць помітно здорожчали курячі яйця. Свіжі розрахунки порталу «Мінфін» станом на 16 вересня 2026 року показують, що десяток яєць залежно від марки тепер коштує в середньому помітно дорожче, ніж у серпні.

Найпопулярніші марки яєць за місяць додали в ціні понад 20%. Курячі яйця «Квочка» (категорія С1, 10 штук) зараз коштують у мережі Auchan 62,90 гривні, а в Novus — 76,19 гривні. Середня ціна десятка цієї марки становить 69,55 гривні.

Дорожче обходяться яйця «Ясенсвіт» (С1, 10 штук): у Novus — 70,99 гривні, у Megamarket — 78,50 гривні, тобто в середньому 74,75 гривні за десяток. Водночас у мережі «АТБ-Маркет» десяток яєць коштує від 73,30 гривні («Своя лінія», перша категорія) до 87,90 гривні («Квочка», вища категорія).

На скільки подорожчали яйця за місяць

У серпні 2026 року, за даними «Мінфіну», яйця «Квочка» (С1) коштували в середньому 57,12 гривні за десяток, а «Ясенсвіт» — 59,49 гривні. Тож за місяць «Квочка» додала 12,43 гривні (приблизно 21,8%), а «Ясенсвіт» — 15,26 гривні (близько 25,6%). У середньому обидві позиції подорожчали на 12–15 гривень, або приблизно на 23,7%.

У «Мінфіні» також зазначили, що загалом індекс споживчих цін на курячі яйця у вересні 2026 року склав 116,33%: порівняно з попереднім місяцем середня вартість зросла на 16,33%.

Що буде з цінами далі

Керівник аналітичного відділу асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Максим Гопка в коментарі РБК-Україна пояснив, що єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів наразі немає. Однак уже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. «До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою — залежно від категорії», — зазначив він.

За словами аналітика, по яйцях уже починається звичний для осені рух цін. Надалі ситуація залежатиме від сезонної продуктивності птиці, попиту та витрат виробників. Подорожчання яєць упродовж вересня та жовтня може стати помітнішим для споживача, однак це буде радше поступовий рух цін, аніж різка зміна за короткий період, уточнив Гопка.

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