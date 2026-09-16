Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харкова оприлюднив свіжий аналіз цін: з липня цукор, крупи та макарони відчутно здорожчали, а курячі яйця додали чверть вартості.

Грошова допомога для ВПО на Харківщині — не єдина зміна для мешканців регіону: у торговельній мережі Харкова з липня стабільно дорожчають цукор та крупи. Свіжий моніторинг цін показав, що найбільше подорожчав саме цукор.

Дані оприлюднив Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, який проаналізував вартість окремих груп продуктів харчування у місцевих магазинах. Як повідомляє Перший Вільний з посиланням на офіційні дані, зростання зафіксоване порівняно з липневим рівнем.

Що подорожчало найбільше

Найвідчутніше зросла ціна на цукор — одразу на 15%. На другому місці опинилися рис та пшоно, які додали по 13% вартості. Манка подорожчала на 6%, гречка — на 5%, а макаронні вироби — на 4%.

Водночас суттєвих змін не зафіксували у вартості соняшникової олії, солі та пшеничного борошна — їхні ціни лишилися практично на попередньому рівні.

Скільки коштують продукти станом на 16 вересня

За даними міського департаменту, середні ціни в магазинах Харкова нині такі: гречана крупа — 87,75 грн за кілограм, рис довгозернистий — 63,05 грн/кг, рис круглозернистий — 67,10 грн/кг, пшоно — 68,75 грн/кг.

Манна крупа коштує 34,20 грн за упаковку 0,8 кг, цукор — 33,45 грн/кг, кам'яна сіль — 20,55 грн/кг, пшеничне борошно — 31,50 грн/кг, а макаронні вироби (ріжки) — 37,80 грн/кг. Пляшка соняшникової олії об'ємом 850 мл обійдеться у середньому в 98,6 грн.

Окремо подорожчали курячі яйця: порівняно з липнем їхня ціна зросла приблизно на 25%. Зараз упаковка з десяти штук коштує від 75 до 95 грн залежно від категорії та магазину.

Як відстежувати ціни та де купувати дешевше

Офіційний моніторинг міського департаменту публікують регулярно, тож харків'яни можуть звіряти середні ціни перед походом до магазину. Різниця між мережами може сягати кількох гривень на кілограмі, тому вигідно порівнювати цінники у супермаркетах та на ринках у своєму районі.

Раніше Politeka повідомляла, зарядіть павербанки: графіки відключення світла у Харківській області з 16 по 18 вересня.

Також Politeka повідомляла, синоптики попередили про різку зміну температури: прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 16 по 22 вересня.

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога в Харківській області: ЮНІСЕФ розповів, яку підтримку можна отримати.