За тиждень ріпак із олійністю 44% подешевшав приблизно на 500 грн за тонну — до 19–21 тис. грн/т через дорожчу логістику та слабший попит переробників.

Подорожчання продуктів в Україні триває на тлі зростання витрат на логістику, і аграрний ринок це відчуває чи не найпершим. Український ринок ріпаку залишається під тиском: дорожча доставка та слабший попит із боку переробників тягнуть ціни вниз, повідомляє УкрАгроКонсалт із посиланням на галузеві дані.

За тиждень ціни на ріпак з олійністю 44% із доставкою на заводи знизилися приблизно на 500 грн за тонну — до 19–21 тис. грн/т. Головна причина — подорожчання логістики та скорочення попиту українських переробників, які переключилися на дешевший соняшник.

Світовий прогноз виробництва ріпаку на 2026/27 маркетинговий рік підвищено одразу на 1,86 млн тонн — до рекордних 99,97 млн тонн. Зростання очікується насамперед в Австралії, росії, Казахстані та Уругваї, що компенсує зниження прогнозу для ЄС. На цьому тлі листопадові ф'ючерси на ріпак у Парижі за тиждень опустилися на 0,6% — до 552 євро за тонну.

Транспортні витрати зростають по всьому ланцюжку. Доставка автотранспортом до портів Румунії за місяць подорожчала на 10–20%, а перевезення європотягом від українського кордону до Німеччини на жовтень — приблизно на 30% порівняно з липнем–серпнем. За перші 10 днів вересня Україна експортувала 124 тис. тонн ріпаку та 53,7 тис. тонн ріпакової олії.

Експортні ціни попиту на ріпак за тиждень навіть підросли — на 10–20 доларів за тонну: до 490–510 дол./т із доставкою до портів Дунаю та 500–520 дол./т на терміналах західного кордону. Водночас ціна з доставкою до румунського порту Констанца тримається на рівні 590–600 дол./т на тлі збільшення черг на приймання зерна.

Чому внутрішні ціни падають

Попит українських переробників скорочується: після падіння цін на соняшник до 18,5–19 тис. грн/т його переробка стала вигіднішою, тож заводи знижують закупівлі ріпаку. Додатковий тиск чинить здешевшання сої. При цьому зростання цін на нафту вище 100 доларів за барель поки лише частково підтримує ринок олійних.

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